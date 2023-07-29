杜蘇芮驚人雨量 讓台東市立泳泉「復活」

杜蘇芮颱風已遠離，但為台東帶來驚人雨量，縣境溪水暴漲，但也讓日前受乾旱水位見底的市立湧泉公園泳池滿水。不少民眾趁今天天氣好轉下水游泳，直呼「等很久了，好爽喔！」

「杜蘇芮讓湧泉復活了，等很久了。」張姓市民開心說，從去年到今年暑假開始，都沒有去過市立湧泉公園游泳，今天算是第一次，整個泳池都滿水，也很乾淨，游完的感覺好爽、好舒服。

海濱公園市立湧泉公園，去年開始受到旱象影響，水位逐漸下降，今年4月中旬，湧泉水位僅約10公分，不僅民眾無法親水活動，天然泳池內的魚類生存受影響，讓市公所相當苦惱。

不過，杜蘇芮颱風卻帶來充沛雨水，僅2天時間把市立泳泉2座泳池灌滿，水位從10公分，上升到逾170公分，恢復過去滿水位的狀態，人魚共游的場景再現，讓市民們開心不已，希望維持下去。