杜蘇芮驚人雨量 讓台東市立泳泉「復活」
杜蘇芮颱風已遠離，但為台東帶來驚人雨量，縣境溪水暴漲，但也讓日前受乾旱水位見底的市立湧泉公園泳池滿水。不少民眾趁今天天氣好轉下水游泳，直呼「等很久了，好爽喔！」
「杜蘇芮讓湧泉復活了，等很久了。」張姓市民開心說，從去年到今年暑假開始，都沒有去過市立湧泉公園游泳，今天算是第一次，整個泳池都滿水，也很乾淨，游完的感覺好爽、好舒服。
海濱公園市立湧泉公園，去年開始受到旱象影響，水位逐漸下降，今年4月中旬，湧泉水位僅約10公分，不僅民眾無法親水活動，天然泳池內的魚類生存受影響，讓市公所相當苦惱。
不過，杜蘇芮颱風卻帶來充沛雨水，僅2天時間把市立泳泉2座泳池灌滿，水位從10公分，上升到逾170公分，恢復過去滿水位的狀態，人魚共游的場景再現，讓市民們開心不已，希望維持下去。
市公所表示，由於湧泉池水是來自地下伏流水，一旦碰上久不降雨，造成地下伏流水位下降，就會連帶影響湧泉公園池水量，杜蘇芮帶來的雨量可望讓地下伏流水增加，讓泳泉暫不缺水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言