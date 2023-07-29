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基隆6議員集資 畫設機車練習場

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大片空地，因平時少有停車，多年前有熱心民眾漆畫機車路考練習標線，但年久掉漆斑駁。議員郭美秀發起共6名議員集資畫設一處和監理站相仿的標準「機車考場練習場」，完成後受到歡迎，吸引很多初學民眾練車。

議員郭美秀、林旻勳、林沛祥、張耿輝、韓世昱、呂美玲等6人共同出資，日前十八羅漢洞旁的機車考照練習場已畫設完成，暑假期間很多年輕朋友去練車。一名大學生說，感謝議員暖心，讓民眾不要花錢去駕訓班。

議員郭美秀說，目前全台已有52個免費機車考照練習場，但基隆卻沒有一處完善的練習場，她邀請其他議員一起畫設標準又安全的練習場，很受歡迎。

議員林沛祥表示，在未來的10到15年間，機車將還是基隆民眾最常用的個人交通工具，如何遵守法規、有良好的駕駛習慣非常重要，期盼未來有更多的練習場。

議員林旻勳說，未來期盼在各區找尋合適的地點畫設，提供欲考照民眾練習，甚至是下鄉考照的服務。

市議員韓世昱指出，這處公有空地提供停車之用，但少有人停，先前有畫練習標線但早已模糊不清。他曾請交通處協助漆畫，但非市有地市府礙於法令限制無法幫忙，因此由民間來推動。

練習場畫有直線平衡駕駛、斑馬紋行人、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛等考試項目，與監理站的路考場地相差無幾。

議員 基隆 路考

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