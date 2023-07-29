宜蘭水燈節恢復遶境 改放全紙燈

今年8月16日是農曆7月初一，是民間習俗中「鬼門開」的日子，宜蘭縣宜蘭市會在鬼門開的前一晚放水燈，迎接「好兄弟」，過去3年受疫情影響，水燈節規模較縮減，今年恢復步行遶境等項目，並將水燈改為全紙材製作，減少燃燒水燈的環境汙染。

主辦者宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬說，宜蘭市的蘭城水燈自清代傳承至今，已經204年，也是全台唯一保留科儀等完整程序的放水燈，數十年前可謂舊城區整年最重要的盛事之一，後來政府訂定環保政策，水燈節規模縮小，每年仍有1、2000人參加。

2020年疫情席捲全球，各種大型活動或者停辦、或者縮減，宜蘭水燈節也不例外。陳文彬表示，疫情前水燈節的完整程序從發表科儀、上香祝禱，接著都城隍爺起駕，民眾步行遶境，之後才是放水燈等；前3年不得不取消步行遶境，改為開車繞境，2021年疫情最嚴重時，甚至得取消活動。

今年疫情解封，在城隍爺指示下，水燈節恢復疫前規模，為了響應環保，也調整水燈材質。過去水燈常見材質有花葉、保麗龍、塑膠等，雖也有紙水燈，難免夾雜電線等難以自然分解的材料；今年協進會請藝師張阿棟全程用紙材製作，燃燒過後較容易分解，不會有塑膠等物剩餘，減少汙染。

今年水燈節完整活動從8月14日下午3時半開始，灑淨會場、城隍爺出巡；15日下午3時發表科儀、上香祝禱，7時城隍爺起駕、醒獅團隨行，民眾一起遶行舊城區，10時半在河濱公園舉辦水燈法會放水燈；16日也就是農曆7月初一，下午3時舉行普渡祭祀；17日上午8時布施平安米。