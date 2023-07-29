台東漂流木來襲 沙灘綿延50公里

杜蘇芮中颱遠離，雨量造成台東南迴地區溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海邊，使得南迴沙灘上擱置長達50公里的漂流木，就連富岡漁港都布滿漂流木，恐影響船隻通行。漁民擔心海面上看不見的漂流木會變成「地雷」，縣府表示，漁港漂流木已清除，不影響航道。

縣府農業處表示，趁交通船班昨停航，已派機器清除富岡漁港內的漂流木，傍晚5點清除完畢，已不影響船隻航道，海灘擱置的漂流木範圍廣，轄管單位多，目前尚無清除計畫，提醒民眾，尚未公告開放撿拾前，勿撿拾漂流木，以免受罰。

杜蘇芮颱風侵襲台東，雨量讓主要河川如卑南、知本、太麻里、金崙、大竹及大武溪等溪水暴漲，大水把山區或溪床的樹材直接沖入海中，颱風過後，數以萬計的漂流木不是擱置在沙灘上，就是漂浮在海上，甚至漂入漁港，其中南迴海灘綿延長達50公里。

台東縣古姓民眾說，開車行駛在南迴公路，往海上看去，就看到一團一團黑影，剛開始還以為大型魚群，停車細看，才發現是漂流木。

「看不見的才可怕！」漁民擔心說，颱風過後出海捕魚最讓他們提心吊膽，因為海上有很多載浮載沉的漂流木，就像一顆顆海上「地雷」，不小心可能就撞上去，輕則船體破裂、網具破損，嚴重導致葉槳斷裂，可能就要待援。