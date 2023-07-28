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羅東鎮、西都市姊妹市5周年 藝穗節來品嘗日本柚子汁

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮長吳秋齡（右）致贈西都市長橋田和實（左）當地芒果。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（右）致贈西都市長橋田和實（左）當地芒果。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮與日本宮崎縣西都市締結姊妹市5周年，鎮公所特別訂製1塊「天長地久」石紀念2地情誼。西都以農業為主，青椒、柚子等作物與加工品聞名日本，這次也帶了柚子原汁等加工製品來台，有望在羅東鎮農會觀光工廠展售。

西都（Saito）位於日本九州宮崎縣中央，擁有歷史遺址「西都原古墳群」，自然環境資源豐富，青椒生產量日本第一，柚子、玉米、小黃瓜也是重要作物。羅東鎮公所觀光所表示，大約10年前開始，西都市每年參加羅東藝穗節，深深被小鎮熱鬧的文化與商機吸引，逐漸加深交流，2018年正式締結姊妹市。

鎮公所指出，2市鎮一直互動頻繁，疫情前最後一次實體交流是2020年2月，西都市役所農政課長伊東功一來台推廣農特產品，隨後便因疫情中斷，只能進行視訊會議，但情誼未斷，2020年5月鎮公所曾寄送口罩與消毒紙巾到西都支援防疫。

今年疫情解封，西都市長橋田和實、議長太田寬文一行54人再次來台，參加羅東藝穗節，隨行的太墳太鼓保存俱樂部、西都少年排球隊等將在7月29日藝穗嘉年華上表演；今年也是締結姊妹市5周年，鎮公所訂製「天長地久」石，6月底運到羅東李科永圖書館前，今天舉行揭石儀式。

羅東鎮農會供銷部主任朱文龍表示，西都市這次帶來約200份柚子原汁、柚子蜂蜜和柚子糖漿，預計明天在羅東鎮農會觀光工廠展售，歡迎民眾來嘗鮮，若有興趣之後可以透過網路渠道訂購；西都市也在積極尋找台灣本地合作商家，建立供銷據點，不過會不會選在宜蘭就不一定了。

宜蘭羅東鎮與日本西都市締結姊妹市5周年，在李勇顆紀念圖書館前豎起「天長地久」石，象徵2市鎮情誼。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮與日本西都市締結姊妹市5周年，在李勇顆紀念圖書館前豎起「天長地久」石，象徵2市鎮情誼。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮姊妹市日本西都市睽違3年來台參加藝穗節，太墳太鼓團將在藝穗嘉年華上表演。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮姊妹市日本西都市睽違3年來台參加藝穗節，太墳太鼓團將在藝穗嘉年華上表演。圖／羅東鎮公所提供

羅東 日本 疫情 宜蘭

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