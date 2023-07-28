影／杜蘇芮漸離 南迴海灘綿延50公里漂流木驚人！

杜蘇芮颱風逐漸遠離，充沛雨量造成台東南迴地區溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海邊，使得南迴沙灘上，擱置長達50公里的漂流木，就連富岡漁港布滿漂流木，恐影響船隻通行。漁民則擔心海面上看不見的漂流木「地雷」。縣府表示，今清除漁港漂流木。

縣府農業處表示，趁交通船班今天停航，今天下午就會派機器清除富岡漁港內的漂流木，預計傍晚6點前清除完畢，至於海灘上擱置的漂流木，由於範圍廣，加上轄管單位多，目前是尚無清除計畫，並提醒民眾，開放撿拾尚未公告前，勿撿拾漂流木，以免受罰。

杜蘇芮颱風侵襲台東，充沛雨量讓主要河川卑南、知本、太麻里、金崙、大竹及大武溪等溪水暴漲，大水把山區或溪床的樹材直接沖入海中，颱風過後，這些數以萬計的漂流木，不是擱置在沙灘上，就是漂浮在海上，甚至漂入漁港內，其中南迴海灘綿延逾50公里。

昨天沿海海面上出現大小不一的「黑影」，大的面積長達數公里，小的也有籃球場大，有民眾發現還以為是什麼怪物，紛紛停車看個究竟。古姓民眾說，開車行駛在南迴公路上，往海上看去，就看到一團一團的黑影，剛開始還以為是大型魚群，但停車細看，才發現原來是漂流木。