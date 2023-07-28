快訊

中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

美國最快今天宣布最新對台軍售！價值超過100億台幣

鴻海發放734億元現金股！郭董92億元穩穩入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆北海岸9至10級強陣風 強風樹倒壓高壓線3963戶停電

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今天凌晨到上午出現間歇性雨勢，晚間強風吹襲不斷發出聲響，東信路有招牌被吹落。記者游明煌／攝影
基隆今天凌晨到上午出現間歇性雨勢，晚間強風吹襲不斷發出聲響，東信路有招牌被吹落。記者游明煌／攝影

基隆今天凌晨到上午出現間歇性雨勢，晚間強風吹襲不斷發出聲響，不少民眾驚醒「風怎麼這麼大？」但雨量不多。氣象局說，基隆北海岸沿海空曠地區有9至10級強陣風，提醒民眾注意。基隆因強風樹木傾倒碰觸高壓線斷線，一度造成3963戶停電，都已復電。

中央氣象局持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，杜蘇芮颱風中心目前在澎湖西北西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局說，今天金門易有14至15級強陣風，澎湖易有11至12級強陣風，基隆北海岸及彰化以南沿海空曠地區亦有9至10級強陣風，請特別注意。

基隆市今天凌晨起風勢很強，很多人都在臉書社群留言風好大，這幾天來吹得最嚴重，還有人說晚上被強風吵醒。上午有多處地方停電。

台電基隆區處表示，停電範圍七堵區八德路、大華一路、自強路、安樂區麥金路、樂利三街等一帶。今天凌晨2點03分停電戶數3963戶（含高供用戶3戶），到3時20分隔離縮小停電範圍停電戶數58戶，上午7時已全數復電。

台電說，經查修是風雨致使樹枝碰觸高壓線斷線引起停電。

停電 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

杜蘇芮強風 雲林縣今宣布沿海6鄉鎮今停班停課

杜蘇芮眼牆輾澎湖金門上空 致災性狂風暴雨「別出門」

杜蘇芮10級風襲擊高雄 樹倒壓垮車阻礙交通

相關新聞

基隆北海岸9至10級強陣風 強風樹倒壓高壓線3963戶停電

基隆今天凌晨到上午出現間歇性雨勢，晚間強風吹襲不斷發出聲響，不少民眾驚醒「風怎麼這麼大？」但雨量不多。氣象局說，基隆北海...

基隆6議員暖集資 十八羅漢洞畫免費標準機車考照練習場

基隆市中正公園十八羅漢洞旁有一處公有大片空地，因平時少有停車，多年前有熱心民眾漆畫機車路考練習標線，但年久掉漆斑駁。議員...

占用騎樓恐被課稅 花蓮稅務局要查

花蓮縣許多房屋前的騎樓被占用，甚至用鐵皮、鐵門圍起來，阻礙行人通行，花蓮地方稅務局表示，如果變更用途，無法讓行人使用，應...

台東農會設直銷站 小農蔬果這邊買

台東地區農會為協助在地青農與小農打開銷路，在市區設立農民直銷站，打造產地直送平台，讓消費者直接跟農民買，目前有40名農友...

影／家人車輛違停人行道洗車 謝國樑兩度鞠躬道歉

基隆市議員張之豪昨晚在臉書爆料，民眾經過市長謝國樑市區住處時，行車記錄器拍到二車違停，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。...

海大前三叉路口逾萬學生居民出入險象環生 盼畫對角行穿線

國立台灣海洋大學正門口為北寧路、祥豐街、中正路三叉路口，每天有學生、附近住戶、商家上萬人出入，但學生反映常走到一半綠燈變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦