基隆北海岸9至10級強陣風 強風樹倒壓高壓線3963戶停電

基隆今天凌晨到上午出現間歇性雨勢，晚間強風吹襲不斷發出聲響，不少民眾驚醒「風怎麼這麼大？」但雨量不多。氣象局說，基隆北海岸沿海空曠地區有9至10級強陣風，提醒民眾注意。基隆因強風樹木傾倒碰觸高壓線斷線，一度造成3963戶停電，都已復電。

中央氣象局持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，杜蘇芮颱風中心目前在澎湖西北西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局說，今天金門易有14至15級強陣風，澎湖易有11至12級強陣風，基隆北海岸及彰化以南沿海空曠地區亦有9至10級強陣風，請特別注意。

基隆市今天凌晨起風勢很強，很多人都在臉書社群留言風好大，這幾天來吹得最嚴重，還有人說晚上被強風吵醒。上午有多處地方停電。

台電基隆區處表示，停電範圍七堵區八德路、大華一路、自強路、安樂區麥金路、樂利三街等一帶。今天凌晨2點03分停電戶數3963戶（含高供用戶3戶），到3時20分隔離縮小停電範圍停電戶數58戶，上午7時已全數復電。

台電說，經查修是風雨致使樹枝碰觸高壓線斷線引起停電。