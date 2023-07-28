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占用騎樓恐被課稅 花蓮稅務局要查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣許多房屋前的騎樓被占用，甚至用鐵皮、鐵門圍起來，阻礙行人通行，花蓮地方稅務局表示，如果變更用途，無法讓行人使用，應依實際使用情形課徵房屋稅，若在騎樓設攤營業，則依照營業用稅率課徵房屋稅。不過每個騎樓占用情形不同，稅務局將視個案認定是否課稅。

花蓮市區經常可見騎樓被用來堆放雜物、設攤營業，甚至有些屋主用鐵門將騎樓圍起來，不給人通行，讓行人只能走在馬路上，身障者坐著電動輪椅同樣只能繞過到車道旁，非常危險。

花蓮縣地方稅務局財產稅科長曾敏琦指出，占用騎樓以有無影響行人通行為主要標準，很多人以為騎樓是自家用地而圍起來，明顯無法讓行人通過，不符合公共利益，就可能被課徵房屋稅；若只是堆放雜物，物品沒有擋道也能移動，就可視情況認定是否課稅。

曾敏琦說，有些人會在騎樓賣小吃、衣物等，有通道讓行人通行；或是白天或晚上設攤營業，營業外時間供行人通行，依個案認定，仍有可能會被課稅，這是財政部的規定，已行之有年。

有騎樓攤商說，生意不好做，現場也有通道讓人通過，稅務局還要課稅，屋主可能因此漲租金，生活壓力更大。

曾科長表示，騎樓依規定不能有違規設施，設攤營業與放雜物有可能影響消防安全，稅務局會視現場狀況認定是否課稅，請民眾多加配合。

花蓮 身障者

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