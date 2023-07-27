影／家人車輛違停人行道洗車 謝國樑兩度鞠躬道歉

基隆市議員張之豪昨晚在臉書爆料，民眾經過市長謝國樑市區住處時，行車記錄器拍到二車違停，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。謝國樑今天二度鞠躬道歉，指家人用車停在人行道完全不對，已告知駕駛不能再犯。

張之豪昨晚在臉書爆料，有民眾昨天下午經市長謝國樑市區住處時，行車記錄器拍到2輛違規停放車輛，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。民眾已經向基隆市警察局檢舉報案，他請問市長這兩輛是誰的車？

經查停在市長家門口的是市長平日使用的公務車，停在人行道的是市長家人用車。市府昨說明，照片中違規停人行道的車輛並非公務車輛，為市長家中其他成員使用，涉及違規情節將請警方依法開罰。

「對不起！」謝國樑今天下午出面說明，他先一鞠躬說，他表達誠摯的歉意，他認為車子停上人行道是完全不對的，他自己看了也非常不能接受，已轉達家人私用車的駕駛，清楚告知，未來再有此情形已構成不適任理由。

謝國樑並表示，因他家的出入口和人行道有重疊，未來會非常注意，公務車除了在進出的瞬間外，會盡量讓車身不要碰到人行道，這一點以後會特別注意，總之非常對不起，他二度鞠躬再道歉。

謝國樑並說，昨天下午因有家人要去榮總開刀，其他家人用車子移出去有點比較慌亂，第一時間移到人行道後並沒有馬上移下來，約停20分鐘，但這不能變成合理的解釋，議員的指正非常有道理，他完全接受。