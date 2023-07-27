謝國樑裁觀銷處整併回歸專業 林右昌首任處長發文惋惜

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構「兒童事務處」，將組織改造，成立3年的觀銷處裁撤將整併到文化局等單位。內政部長林右昌在市長任內成立的首任觀銷處長曾姿雯發文惋惜，指不該為了改變前任的規畫全部打掉重練，怎會說裁就裁？

謝國樑昨證實市府要組改，曾姿雯今在臉書說，身為第一任的處長感觸良多，在林右昌任內成立觀光及城市行銷處，她很幸運的成為首任處長，而謝市長的新上任處長才上任半年即離職，對她而言，不僅為3年多胼手胝足開拓的基石深感惋惜外，更為基隆在疫情後將大步起飛的國內與國際觀光發展深感擔憂。

曾姿雯表示，做為北部的港口城市，基隆腹地雖小卻是港、城、丘合一的多元城市，亦是重要的郵輪母港，憑藉這幾點就可見城市、觀光行銷是基隆城市的重點工作，她任內不論是品牌打造（海派浪漫、24小時不斷電的旅行）、特色旅遊打造（色彩屋、阿拉寶灣、古蹟巡禮、和平島永續旅遊等），直至舉辦2022城市博覽會，打開城市四大展區讓大家見證基隆的改變。

她認為，城市首長應該更大氣的思考城市未來的發展，瞭解觀光行銷可為基隆展望更開闊的未來。

市長謝國樑昨天針對組改方案說明，他為實現自己的施政理念，將設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構，暫時訂名「兒童事務處」，因此要對市政府組織再造來達成目的。

謝國樑表示，他整合文化局、觀銷處，將觀光和文化對齊，發揮應有的效果，他認為不用太重行銷，內容好自然就會有人來參與、肯定，這是他對組改的想法。