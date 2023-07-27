快訊

荷蘭外海貨輪火燒船 載有近3千輛新車、300輛是賓士

早晨財經速解讀／九月再升息？鮑爾：升息一碼 未來背靠背升息

杜蘇芮颱風威脅增 10公路預警封閉 台鐵最新停駛概況一次查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑裁觀銷處整併回歸專業 林右昌首任處長發文惋惜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆觀銷處裁併文化局，內政部長林右昌在基隆市長任內，首任處長曾姿雯發文惋惜。圖／ 取自曾姿雯臉書
基隆觀銷處裁併文化局，內政部長林右昌在基隆市長任內，首任處長曾姿雯發文惋惜。圖／ 取自曾姿雯臉書

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構「兒童事務處」，將組織改造，成立3年的觀銷處裁撤將整併到文化局等單位。內政部長林右昌在市長任內成立的首任觀銷處長曾姿雯發文惋惜，指不該為了改變前任的規畫全部打掉重練，怎會說裁就裁？

謝國樑昨證實市府要組改，曾姿雯今在臉書說，身為第一任的處長感觸良多，在林右昌任內成立觀光及城市行銷處，她很幸運的成為首任處長，而謝市長的新上任處長才上任半年即離職，對她而言，不僅為3年多胼手胝足開拓的基石深感惋惜外，更為基隆在疫情後將大步起飛的國內與國際觀光發展深感擔憂。

曾姿雯表示，做為北部的港口城市，基隆腹地雖小卻是港、城、丘合一的多元城市，亦是重要的郵輪母港，憑藉這幾點就可見城市、觀光行銷是基隆城市的重點工作，她任內不論是品牌打造（海派浪漫、24小時不斷電的旅行）、特色旅遊打造（色彩屋、阿拉寶灣、古蹟巡禮、和平島永續旅遊等），直至舉辦2022城市博覽會，打開城市四大展區讓大家見證基隆的改變。

她認為，城市首長應該更大氣的思考城市未來的發展，瞭解觀光行銷可為基隆展望更開闊的未來。

市長謝國樑昨天針對組改方案說明，他為實現自己的施政理念，將設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構，暫時訂名「兒童事務處」，因此要對市政府組織再造來達成目的。

謝國樑表示，他整合文化局、觀銷處，將觀光和文化對齊，發揮應有的效果，他認為不用太重行銷，內容好自然就會有人來參與、肯定，這是他對組改的想法。

謝國樑說明，文化局行銷是重要的一環，很多縣市文化和觀銷都結合在一起，觀銷處原來與觀光有關的科改到文化局，與工程有關的科回到都發處和工務處，新聞科改到綜發處，主要是回歸專業考量。

基隆觀銷處裁併文化局，內政部長林右昌在基隆市長任內，首任處長曾姿雯發文惋惜。圖／ 取自曾姿雯臉書
基隆觀銷處裁併文化局，內政部長林右昌在基隆市長任內，首任處長曾姿雯發文惋惜。圖／ 取自曾姿雯臉書

謝國樑

延伸閱讀

謝國樑住處人行道違規停車遭檢舉 基市府：請警方依法開罰

基隆觀銷處裁併引質疑 謝國樑：成立兒童處及回歸專業

基隆軍港都遷了 謝國樑要遷祥豐彈庫：將拜會國防部長

再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

相關新聞

南方澳直播美景 也盼救溺

宜蘭南方澳近日出現3支攝像頭，用4K畫質全天候直播內埤海灣與第二漁港，全世界都能看到即時美景。架設人蘇澳在地青年顏伯霖本...

謝國樑裁觀銷處整併回歸專業 林右昌首任處長發文惋惜

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構「兒童事務處」，將組織改造，成立3年的觀銷處裁撤將整併到...

花東快重啟評估 地方憂交通黑暗期

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局昨到花蓮縣新城鄉辦首場說明會，初步規畫花東快往北銜接蘇花安，從花蓮秀林鄉崇德一直到台...

基隆明年組織改造 整併觀銷處設兒童處

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0至12歲兒童專責機構，暫訂名「兒童事務處」，市府將組織改造，觀銷處將整併到文化...

杜蘇芮肆虐 台東路樹傾倒釀災損

受杜蘇芮颱風影響，台東風雨持續增強，市區鯉魚山邊坡路樹昨上午11時許不耐強風傾倒，壓損2輛車及1戶民宅冷氣，幸未造成人員...

謝國樑住處人行道違規停車遭檢舉 基市府：請警方依法開罰

基隆市議員張之豪今晚在臉書爆料，有民眾今天下午經市長謝國樑市區住處時，行車記錄器拍到2輛違規停放車輛，一輛停在騎樓，一輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦