全國中小學科展熱翻了惹怨 基市府：急調冰塊虛心檢討

第63屆中華民國中小學科學展覽會在睽違35年後再次回到基隆市辦理，24日起一連7天競賽活動，但各縣市參賽隊伍反映冷氣不夠冷熱到快中暑。議員批評市府應變能力不足。市府昨晚緊急聲明，空調已開到最強，但天氣實在太熱，緊急調度水冷扇與冰塊，並在屋頂灑水降溫，已盡力提升室內的舒適度。

此次科展主題為「科展齊基，新星聚隆」，24日晚間在基隆表演藝術中心演藝廳舉行開幕儀式，競賽活動24日起到31日在海洋大學展開。

有參與科展者在「基隆人踹共」臉書社群反映，比賽場館太熱，工讀生運了6大桶冰塊要推上比賽場地，外縣市的隊伍質疑基隆沒辦過科展嗎？應該有多少人會參加，空調這麼糟糕。

市議員鄭文婷表示，中小學科學展覽會引起各縣市參賽學生與老師一片抱怨撻伐，場館無冷氣天氣熱到快中暑、沒有休息區只能坐地上、單一出入口動線壅擠出入困難等問題，丟臉丟到外縣市，事前沒有妥善規畫，也沒有緊急應變能力。

基隆市政府教育處昨晚聲明指出，因參與人數眾多，而基隆市境內能同時容納科展競賽及周邊活動的場域，以國立台灣海洋大學最為合適。

其中，競賽場地在該校體育館進行，活動第一天為參賽師生報到，雖然空調已經開到最強，因天氣實在太過炎熱，場地仍不夠涼爽，立即緊急調度水冷扇與冰塊，並且在屋頂灑水降溫，盡力提升室內的舒適度，讓選手安心參賽，並非傳言的沒有冷氣。

教育處說，而除競賽之外，不論是選手報到、檢錄或休息時間，都盡力提供舒適的場地及座椅，讓選手休息；在競賽動線的部分，第一梯次入場及出場選手稍有擁擠，第二梯次也立即調整動線，後續梯次便已順暢許多。

因應颱風來襲，承辦單位也立即召開應變會議、調整競賽日程與配套，讓最重要的競賽活動，得以順利完成。

針對外界相關的批評指教，教育處表示虛心接受，並作為後續再精進的方向；但期間也不乏對承辦團隊的肯定，這是他們繼續努力的最大動力。