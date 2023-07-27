基隆明年組織改造 整併觀銷處設兒童處

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0至12歲兒童專責機構，暫訂名「兒童事務處」，市府將組織改造，觀銷處將整併到文化局等單位，預計明年完成。有議員質疑是「林規謝不隨」，謝國樑強調，組改是回歸專業考量。

市議員張之豪說，據可靠消息，市長準備裁撤掉觀光行銷處，現任觀銷處長已經請辭，觀光行銷處是前市長林右昌重大改革，基隆市有企圖心要扮演北部觀光重鎮角色，重新定位城市品牌形象，大力行銷基隆。觀銷處用意是要整合產業、交通、觀光資源、形象營造、品牌建立，謝國樑推組改是「林規謝不隨」。

謝國樑表示，整合文化局、觀銷處，將觀光和文化對齊，發揮更好效果，不用太偏重行銷，「內容好自然就會有人來參與」。觀銷處原來與觀光有關的科改到文化局，與工程有關的科回到都發處和工務處，新聞科改到綜發處，主要是回歸專業考量。