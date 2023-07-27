南方澳直播美景 也盼救溺

宜蘭南方澳近日出現3支攝像頭，用4K畫質全天候直播內埤海灣與第二漁港，全世界都能看到即時美景。架設人蘇澳在地青年顏伯霖本來打算藉此推廣觀光，月前發生情人灣女學生落海憾事後，更意識到直播也許還能「救人」，加緊腳步架設完成，未來希望讓整個蘇澳的即時影像都放送到世界。

顏伯霖今年43歲，開設手搖飲料店「三年二班純真良飲」，也積極參與地方創生，曾擔任宜蘭縣青年代表委員。他一直思考如何推銷故鄉之美，計畫在蘇澳架設直播攝影機，拍下各景點的即時影像。觀光局和部分縣市政府也有類似計畫，一開始他打算與公部門合作，慢慢展開。

今年5月28日，柳姓女國中生與張姓男網友到南方澳情人灣遊玩，1個大浪將2人捲入海中，張男奮力游回，3天後海浪將柳女遺體送回岸邊。顏伯霖意識到直播還能成為24小時巡邏岸邊的守護者，於是轉向民間團體，與南方澳六里聯合守望相助隊等團體合作，並取得南安國中等場地負責人同意，在蘇澳鎮民代表方智彥等人支持下，7月19日架設第1支攝像頭。

之後陸續架設2支攝像頭，目前共3支，2支拍攝內埤海岸，1支拍攝南方澳第二漁港，24小時在Youtube頻道「三年二班純真良飲」直播，民間團體輪班觀看，有危險第一時間救援。