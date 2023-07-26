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謝國樑住處人行道違規停車遭檢舉 基市府：請警方依法開罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議員張之豪在臉書爆料，有民眾今天下午經市長謝國樑（圖）市區住處時，行車記錄器拍到2輛違規停放車輛，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。圖／基市府提供
基隆市議員張之豪在臉書爆料，有民眾今天下午經市長謝國樑（圖）市區住處時，行車記錄器拍到2輛違規停放車輛，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。圖／基市府提供

基隆市議員張之豪今晚在臉書爆料，有民眾今天下午經市長謝國樑市區住處時，行車記錄器拍到2輛違規停放車輛，一輛停在騎樓，一輛停在人行道洗車。市府說明，照片中有一輛違規的車輛為並非公務車輛，為家中其他成員使用，涉及違規情節將請警方依法開罰。

張之豪說，有民眾今天經過時，行車記錄器拍到AJJ開頭的車停在騎樓上，RDH開頭的車直接橫停在人行道上，民眾已經向基隆市警察局檢舉報案，他請問市長這兩輛是誰的車？

張之豪表示，如果一個6歲小女孩，被她充滿了愛的爸爸，推著娃娃車，要通過這段人行道與騎樓，請問過得去嗎？亞洲最有愛的城市，就是把車子橫停在人行道上，想怎樣就怎樣是嗎？

張之豪表示，過去兩三個月以來，基隆警察交通大執法，騎士、車主，很多都被開單。說真的，要貫徹行人路權，他支持要好好執法，在號誌、標線、科技執法、員警勤務等制度面，都要下手改善。但直接把車開到人行道上，大剌剌當路霸，這種行為「知法犯法」。

發言人余治明表示，照片中違規的車輛為並非公務車輛，為家中其他成員使用。涉及違規情節部份將請警方依法開罰，並加強該駕駛員的教育訓練，遵守交通法規。另輛為公務車並非違規停放。

基隆市議員張之豪今晚在臉書爆料，質疑市長住處有違規停車。圖／取自張之豪臉書
基隆市議員張之豪今晚在臉書爆料，質疑市長住處有違規停車。圖／取自張之豪臉書

人行道 張之豪 基隆

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