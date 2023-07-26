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宜蘭國際童玩藝術節明休園1天 進行園區修復工作
中颱「杜蘇芮」襲台，宜蘭晚間風雨轉強，宜縣文化局下午宣布童玩節提前閉園後，晚間確認明（27）日仍將休園；羅東鎮公所稍早也宣布，取消原訂這3天舉辦的藝穗節踩街，東北角風管處也表示龜山島封島延長到28日。
文化局表示，受杜蘇芮颱風影響，風雨仍無法預測，為顧及遊客進園權益及安全，童玩節明（7/27）日休園1日，持續進行園區復原工作。
羅東鎮公所原訂26日到28日連續3天下午6時半舉行藝穗節踩街，也因颱風取消，29日下午6時的藝穗嘉年華閉幕晚會照常舉行。
東北角風管處24日宣布封島3天，今日是最後一天，但目前宜蘭沿海風浪均浪高達3公尺以上，且平均風力超過六級以上，基於安全考量，延續封閉龜山島2天至28日止。
中央氣象局統計，截至今天下午5時20分許，宜蘭大同、南澳24小時降雨量為276毫米與202毫米，達到豪雨標準；礁溪90毫米、員山132毫米、冬山122毫米、三星113毫米，達到大雨標準。
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