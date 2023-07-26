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基隆西定路6層樓民宅旁地基淘空 居民憂颱風大雨致災

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定路6層樓民宅旁排水溝地基淘空，市府搶修防擴大。圖／議員施偉政提供
基隆西定路6層樓民宅旁排水溝地基淘空，市府搶修防擴大。圖／議員施偉政提供

中度颱風杜蘇芮侵襲，基隆出現間歇性雨勢，西定路高架橋福安宮旁1棟6層樓民宅旁排水溝地基遭淘空，居民擔心影響民宅安全。議員施偉政會同市府今天前往會勘，工務處表示，會先就壁體破損坍方處先施作水溝溝牆再回填，避免淘空範圍擴大。

居民表示，此處是民宅後方防火巷排水溝，民眾經過不慎踩空，才發現地基下方已坍方嚴重，盼有有關單位能夠協助處理，擔心颱風來襲有大雨，後果不堪設想。

居民並說，懷疑沖刷淘空已很長時間，希望市府檢視改善，讓居民安心。

工務處人員到場會勘後說，按目前現場情況看，會先就壁體破損坍方處先將水溝溝牆施作起來，再針對坍方處進行回填應變作業，避免掏空損害擴大致災。

議員施偉政指出，居民今天通報反映，西定路高架橋的福安宮旁民宅地基淘空嚴重，溝壁已經破損，地基有下陷情況，他擔心颱風如果帶來大雨，恐怕危及民宅結構安全，要求市府搶修處理，維護居民安全，如因大雨有立即性危險，必要時要先撤離安置。

施偉政表示，基隆市山坡地林立，基礎設施的維護很重要，此處民宅地基淘空，溝壁破損，建請市府未來在編列預算上能夠增編緊急應變預算，清查類似狀況，維護居民生命財產安全。

基隆西定路6層樓民宅旁排水溝地基淘空，市府搶修防擴大。圖／議員施偉政提供
基隆西定路6層樓民宅旁排水溝地基淘空，市府搶修防擴大。圖／議員施偉政提供

颱風 排水溝 高架橋

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