基隆西定路6層樓民宅旁地基淘空 居民憂颱風大雨致災

中度颱風杜蘇芮侵襲，基隆出現間歇性雨勢，西定路高架橋福安宮旁1棟6層樓民宅旁排水溝地基遭淘空，居民擔心影響民宅安全。議員施偉政會同市府今天前往會勘，工務處表示，會先就壁體破損坍方處先施作水溝溝牆再回填，避免淘空範圍擴大。

居民表示，此處是民宅後方防火巷排水溝，民眾經過不慎踩空，才發現地基下方已坍方嚴重，盼有有關單位能夠協助處理，擔心颱風來襲有大雨，後果不堪設想。

居民並說，懷疑沖刷淘空已很長時間，希望市府檢視改善，讓居民安心。

工務處人員到場會勘後說，按目前現場情況看，會先就壁體破損坍方處先將水溝溝牆施作起來，再針對坍方處進行回填應變作業，避免掏空損害擴大致災。

議員施偉政指出，居民今天通報反映，西定路高架橋的福安宮旁民宅地基淘空嚴重，溝壁已經破損，地基有下陷情況，他擔心颱風如果帶來大雨，恐怕危及民宅結構安全，要求市府搶修處理，維護居民安全，如因大雨有立即性危險，必要時要先撤離安置。