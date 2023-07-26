快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭童玩節下午提前閉園 北橫公路明池到百韜橋封閉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
去年10月尼莎颱風造成北橫公路多處災情，目前仍有部分路段待修復，四工處今天將封閉台7線明池到百韜路段。圖／公路總局提供
去年10月尼莎颱風造成北橫公路多處災情，目前仍有部分路段待修復，四工處今天將封閉台7線明池到百韜路段。圖／公路總局提供

杜蘇芮中颱襲來，今天入夜後風雨加大，宜蘭縣政府文化局宣布，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今天下午5時提前閉園，公路總局第四區養護工程處也將封閉台7線北橫公路60.7K到85.5K明池到百韜橋路段。

根據中央氣象局資料，宜蘭縣大同鄉24小時累積雨量223.5毫米，達到豪大雨標準，南澳鄉143毫米、員山115毫米、冬山100毫米、三星91毫米達大雨標準。

文化局宣布，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今日下午5點提前預警性閉園。除童玩節，縣內景點太平山國家森林遊樂區、龜山島日前都已提前宣布休園、封島，

四工處表示，北橫公路宜蘭轄區受到去年尼莎颱風影響，多處路段坍方，獨立山工務段雖搶修部分路段，仍有災點還在修復，於是今天下午4時起，明池到百韜橋路段只出不進，下午6時候完全封閉，已經通知明池山莊，上午11時45分將遊客全部撤離，僅剩部分員工留守。

宜蘭縣內蘇花路廊與中橫公路宜蘭支線也都會靠近山區，四工處宣布，視風雨狀況，不排除入夜後封路，包含台9丁線蘇澳至東澳、和中至和仁、和仁至大清水，以及台7甲線0K到45.4K百韜橋到思源啞口路段，呼籲民眾無必要勿進山區。

宜蘭縣文化局宣布童玩節下午5時提前閉園，工作人員封閉冬山河水道閘門。圖／宜蘭縣文化局提供
宜蘭縣文化局宣布童玩節下午5時提前閉園，工作人員封閉冬山河水道閘門。圖／宜蘭縣文化局提供

宜蘭 文化局 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

颱風杜蘇芮逼近 高雄這五區今晚停班停課

杜蘇芮颱風雨量預測將達300mm 高市那瑪夏區今晚停班停課

颱風接力？賈新興：第6號颱風卡努周四周五恐生成

杜蘇芮颱風持續影響 蘭嶼超市超商物品幾乎掃空

相關新聞

基隆西定路6層樓民宅旁地基淘空 居民憂颱風大雨致災

中度颱風杜蘇芮侵襲，基隆出現間歇性雨勢，西定路高架橋福安宮旁1棟6層樓民宅旁排水溝地基遭淘空，居民擔心影響民宅安全。議員...

宜蘭童玩節下午提前閉園 北橫公路明池到百韜橋封閉

杜蘇芮中颱襲來，今天入夜後風雨加大，宜蘭縣政府文化局宣布，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今天下午5時提前閉園，公路總...

基隆山海藝術節周六登場 搖滾演唱、藝術巡演熱鬧2個月

為期2個月的基隆「山海藝術節」將在29日周六在國門國廣登場，有6場主題性音樂展演，搭配17組優質團隊輪番上陣，還有3場表...

基隆觀銷處裁併引質疑 謝國樑：成立兒童處及回歸專業

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構，暫訂名「兒童事務處」，市府將組織改造，觀銷處將整併到文...

南方澳海岸4K畫質24小時直播 避免少女落海憾事再發生

宜蘭南方澳近日出現3支攝像頭，用4K畫質全天候直播內埤海灣與第二漁港，全世界都能看到即時美景。架設人蘇澳在地青年顏伯霖，...

瞬間大雨 台東鹿野高台熱氣球「嘉明湖」再現！

杜蘇芮颱風持續影響，台東地區風雨明顯增加，熱氣球場地鹿野高台，今天也因瞬間暴雨，起降場低漥地區再度積水成「湖」，民眾說「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦