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宜蘭童玩節下午提前閉園 北橫公路明池到百韜橋封閉
杜蘇芮中颱襲來，今天入夜後風雨加大，宜蘭縣政府文化局宣布，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今天下午5時提前閉園，公路總局第四區養護工程處也將封閉台7線北橫公路60.7K到85.5K明池到百韜橋路段。
根據中央氣象局資料，宜蘭縣大同鄉24小時累積雨量223.5毫米，達到豪大雨標準，南澳鄉143毫米、員山115毫米、冬山100毫米、三星91毫米達大雨標準。
文化局宣布，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今日下午5點提前預警性閉園。除童玩節，縣內景點太平山國家森林遊樂區、龜山島日前都已提前宣布休園、封島，
四工處表示，北橫公路宜蘭轄區受到去年尼莎颱風影響，多處路段坍方，獨立山工務段雖搶修部分路段，仍有災點還在修復，於是今天下午4時起，明池到百韜橋路段只出不進，下午6時候完全封閉，已經通知明池山莊，上午11時45分將遊客全部撤離，僅剩部分員工留守。
宜蘭縣內蘇花路廊與中橫公路宜蘭支線也都會靠近山區，四工處宣布，視風雨狀況，不排除入夜後封路，包含台9丁線蘇澳至東澳、和中至和仁、和仁至大清水，以及台7甲線0K到45.4K百韜橋到思源啞口路段，呼籲民眾無必要勿進山區。
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