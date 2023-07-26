宜蘭童玩節下午提前閉園 北橫公路明池到百韜橋封閉

杜蘇芮中颱襲來，今天入夜後風雨加大，宜蘭縣政府文化局宣布，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今天下午5時提前閉園，公路總局第四區養護工程處也將封閉台7線北橫公路60.7K到85.5K明池到百韜橋路段。

根據中央氣象局資料，宜蘭縣大同鄉24小時累積雨量223.5毫米，達到豪大雨標準，南澳鄉143毫米、員山115毫米、冬山100毫米、三星91毫米達大雨標準。

文化局宣布，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今日下午5點提前預警性閉園。除童玩節，縣內景點太平山國家森林遊樂區、龜山島日前都已提前宣布休園、封島，

四工處表示，北橫公路宜蘭轄區受到去年尼莎颱風影響，多處路段坍方，獨立山工務段雖搶修部分路段，仍有災點還在修復，於是今天下午4時起，明池到百韜橋路段只出不進，下午6時候完全封閉，已經通知明池山莊，上午11時45分將遊客全部撤離，僅剩部分員工留守。