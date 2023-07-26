基隆山海藝術節周六登場 搖滾演唱、藝術巡演熱鬧2個月

為期2個月的基隆「山海藝術節」將在29日周六在國門國廣登場，有6場主題性音樂展演，搭配17組優質團隊輪番上陣，還有3場表演藝術巡演。今天記者會視障者許哲誠的鋼琴演出，及曾入圍金曲將的高中老師楊肅浩吉他演唱，令人沉醉。

文化局說，7月29、30日首先登場的是，由入圍多次金曲獎的玩弦四度、全方位創作歌手蘇佩卿、知名吉他搖滾樂團逃走鮑伯以及創作許多膾炙人口歌曲的民謠歌手黃玠打頭陣。

8月5、6日及8月12、13日連續四周末，由充滿異國風情歌手黃宇寒、芳怡Fann及桃子A1J帶來清新女聲；安娜與榊、Ring x AKATSUKI帶來動漫搖滾；彤溫岑二重唱、楊肅浩、Cemelesai徹摩帶來融合流行與創意的母語創作。

今天市府記者會由楊肅浩彈吉他演唱台語歌腳踏車，他是高中老師，曾入圍第32屆金曲獎最佳台語男歌手獎，他會在8月12日演出許多耳熟能詳的台語歌曲。今天還有城市音樂愛心大使視障者許哲誠的鋼琴演出，令人沉醉，他在8月13日將詮釋古典與現代並行的流行音樂饗宴。

市長謝國樑表示，山海藝術節運用多元主題元素，佐以音樂、戲劇、舞蹈等活動，讓大家從國門廣場、海洋廣場臨港休憩場域，步行到市區大街小巷，在品嘗在地美食之際，全新體驗基隆山海藝術體驗。

文化局長江亭玫說，29日起每周末下午4時30分在國門廣場皆有基隆最Chill及最潮的表演藝術展演，包括「爵色最潮」、「流行最前線」、「異國最浪漫」、「動漫最高」、「在地最Chill」以及「琴聲最美」等六大主題音樂演出，搭配17組優質團隊輪番上陣。

國際知名團隊「如果兒童劇團」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「狂美交響管樂團」及「臺灣特技團」舉辦3場「戲劇巡演節目」，適合各年齡層的大小朋友及親子參加。