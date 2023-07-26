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基隆觀銷處裁併引質疑 謝國樑：成立兒童處及回歸專業

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆觀銷處裁併引質疑，基隆市長謝國樑今天說明，為要成立兒童事業處及回歸專業。記者游明煌／攝影
基隆觀銷處裁併引質疑，基隆市長謝國樑今天說明，為要成立兒童事業處及回歸專業。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑上任後推動設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構，暫訂名「兒童事務處」，市府將組織改造，觀銷處將整併到文化局等單位，預計明年完成。有議員質疑就是「林規謝不隨」。謝國樑說明，因要成立「兒童事務處」，組改回歸專業考量。

市議員張之豪今天說，據可靠消息，謝市長準備裁撤掉觀光行銷處，現任觀銷處長巳經請辭，觀光行銷處是前市長林右昌重大改革，為了基隆市要扮演好北部觀光重鎮的角色，重新定位自我城市品牌形象，把基隆行銷出去。

張之豪說，觀銷處之所以獨立為處，就是要整合產業、交通、觀光資源、形象營造、品牌建立，等專業的整合，質疑就是「林規謝不隨」。

謝國樑表示，感謝議員關心改造案，他為實現施政理念息想法，要設立全國唯一專為0到12歲的兒童專責機構，暫時訂名「兒童事務處」，因此要對市政府組織再造達成目的。他整合文化局、觀銷處，將觀光和文化對齊，發揮應有的效果，不用太重行銷，內容好自然就會有人來參與、肯定，這是他對組改的想法。

觀銷處原來與觀光有關的科改到文化局，與工程有關的科回到都發處和工務處，新聞科改到綜發處，主要是回歸專業考量。

謝國樑並說，觀銷處前處長郭霽確已請辭，她表達因與住高雄的母親聚少離多，想要休息一陣子陪伴，7月中職呈已生效，目前由副處長林文榮代理。

因應基隆捷運的興建與營運，謝國樑說，目前已成立捷運辦公室，不比一個科的人來的少，因已有辦公室暫時不需要在交通處另成立一個科。但未來工程退場進入下一個階段後，要成立局處或公司，屆時再討論。

基隆觀銷處裁併引質疑，基隆市長謝國樑今天說明，為要成立兒童事業處及回歸專業，今天山海藝術節就是文化局和觀銷處合辦。記者游明煌／攝影
基隆觀銷處裁併引質疑，基隆市長謝國樑今天說明，為要成立兒童事業處及回歸專業，今天山海藝術節就是文化局和觀銷處合辦。記者游明煌／攝影

謝國樑

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