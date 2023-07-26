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瞬間大雨 台東鹿野高台熱氣球「嘉明湖」再現！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
杜蘇芮颱風持續影響，台東地區風雨明顯增加，熱氣球場地鹿野高台，今天也因瞬間暴雨，起降場低漥地區再度積水成「湖」，民眾說「熱氣球嘉明湖又出現了」。圖／翻攝自台東縣政府鹿野高台即時影像
杜蘇芮颱風持續影響，台東地區風雨明顯增加，熱氣球場地鹿野高台，今天也因瞬間暴雨，起降場低漥地區再度積水成「湖」，民眾說「熱氣球嘉明湖又出現了」。圖／翻攝自台東縣政府鹿野高台即時影像

杜蘇芮颱風持續影響，台東地區風雨明顯增加，熱氣球場地鹿野高台，今天也因瞬間暴雨，起降場低漥地區再度積水成「湖」，民眾說「熱氣球嘉明湖又出現了」。

「大雨沒有停過，鹿野高台又成湖了。」附近民眾說，雨勢從昨晚就一直下，今天下得更猛，一下子把鹿野高台中間低窪區積滿水，就像嘉明湖一樣，變天使的眼淚。

台東氣象站表示，鹿野地區25日晚間至今天中午12點止，累積115.5毫米雨量，預計下午雨勢會隨著杜蘇芮颱風靠近不斷增加，呼籲民眾嚴防瞬間豪大雨或致災雨勢發生。

附近居民也表示，鹿野高台大草皮區逢雨必積水，不排除是當初為了熱氣球繫留體驗固定的消波塊重壓，使得草皮區中央留下凹陷處。縣府表示，草皮有埋設排水設施，但雨實在太大了。

杜蘇芮颱風 台東

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