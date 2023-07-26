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杜蘇芮颱風為花蓮帶來雨量 暫為農作物「解渴」
杜蘇芮颱風外圍環流為花蓮帶來驚人雨量，今天上午累積雨量以花蓮萬榮鄉太安測站最多，有179.5毫米，中南區鄉鎮累積雨量也有150毫米以上。除了南區鄉鎮與中橫公路有災害外，目前其他鄉鎮暫無災情，甚至降雨有助緩解農作物乾旱情形，大家只希望雨勢不要太大。
萬榮鄉太安測站今天上午累積雨量179.5毫米，大觀測站也有154毫米，雖然雨量驚人，不過鄉公所表示，目前還未達到撤離標準，公所課室正在監測狀況，也會依照水保局指示，若有撤離行動將會第一時間公告及廣播給鄉民周知。
瑞穗鄉長吳萬德說，目前鄉內無傳出災情，颱風外圍環流帶來雨量對於農友來說，可說是「天降甘霖」，之前文旦、茶葉農友擔心連日曝曬收成會不好，現在下雨讓農作物都能「解渴」，希望雨量、雨勢不要太大，持續留意是否有災損。
另外，壽豐鄉、鳳林鎮第一期西瓜日前都已採收完畢，密切關注有無其他災損；吉安鄉、豐濱鄉、光復鄉目前也無災情，如有消息會盡快公布。
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