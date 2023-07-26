河道雜草叢生 台東爭經費疏濬

台東知本溫泉曾是八八風災重災區，地方憂心木瓜溪及建和溪河道久未清淤疏濬，喬灌木雜草叢生，溪水暴漲恐危及下游部落，抱怨主管機關輕忽地方安全。縣府農業處表示，颱風期間申請重機械待命，會視情況應變及協助，後續協助爭取農委會水土保持局疏濬預算。

杜蘇芮颱風來襲，應變中心昨二級開設，縣長饒慶鈴視察知本溪河道整治工程，將河川及區域排水列為重點。

民進黨立委參選人賴坤成也走訪木瓜溪千歲橋，及建和部落和泉橋等地，看見河道滿滿雜草憂心不已。

賴坤成指出，河道若未疏濬，樹木太高影響水流斷面造成洪水溢流及淹水，3、400毫米降雨量即可能造成嚴重危害，建和溪鄰近射馬干部落，約2公里河道毫無疏濬，草高到連河流都看不到，相關單位嚴重失職。

建和里長林維忠說，向相關單位陳情多年，會勘次數多到數不清，這次颱風來勢洶洶，居民惶惶不安；記者實際走訪發現，溪流河道雜草叢生，河道多年未疏濬，鄰近溪流的住戶也抱怨，前幾年溪水暴漲逼近橋面，差點溢流路面。

縣府建設處表示，持續針對射馬干大排疏濬，上游野溪屬於水保局管轄範圍，無法介入；農業處表示，未接獲木瓜溪疏濬申請，建和溪疏濬上月剛被退回，後續全力協助爭取水土保持局預算。