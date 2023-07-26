新二代走訪基隆 見證地方創生

移民署舉辦「新住民子女多元文化在地創生培育營」，昨天安排學員到基隆走訪舊漁會大樓、舊正濱派出所，見證老建築轉型成觀光亮點，聽取基隆委託行街區創生歷程，希望未來他們能運用母國特色，結合基隆見聞發揮多元創意。各組學員都將提出「在地1日輕旅行地圖」，成為地方創生種子。

移民署今年與國家發展委員會、基隆市政府合辦在地創生培育營，42名學員父母親原生國籍分別是越南、印尼、泰國、馬來西亞及大陸。營隊活動時間是24日至28日，重頭戲是昨天參訪地方創生實例。

今年培育營主題是在地創生，除安排多元文化共交流，還有創新簡報製作及舞台魅力表達課程。學員昨天走訪完成修復的市定古蹟舊漁會大樓，及舊正濱派出所搬遷後成為正濱地區遊客服務中心，見證在地老建築如何賦予新靈魂。

營隊也安排在地知名團隊經驗分享和平島公園、委託行街區等地方轉型創生案例，讓學員了解城市如何再生帶來改變，昨晚到國立海科館品嘗多元文化特色饗宴。

移民署長鐘景琨表示，希望學員透過實作課程及課程介紹，依所見所聞發揮創意，善用母國特色結合台灣風情，激盪出文化火花，豐富我國創生文化。

擔任營隊小隊輔的李同學說，母親來自越南，藉由營隊活動更了解台灣這塊土地，對母親故鄉也更有感情。就讀世新大學的鍾同學說，母親是印尼人，擁有多元文化背景是他的人生優勢。