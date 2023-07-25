捐血人人有獎！最大獎高級飯店一泊二食 27日羅東鎮公所前舉辦

暑假到了，捐血人數較平常低，各個團體推出捐血活動，宜蘭的在地企業聯禾有線電視本周四在羅東鎮公所前舉辦「網羅熱血，行動公益GO」活動，捐出1袋250c.c.就可獲得琉璃萵苣油等贈品，還能參加抽獎，獎品包含礁溪寒沐酒店一泊二食券等，人人有獎。

捐血站分析，暑假期間是民眾出遊潮，捐血意願相對降低。根據台灣血液基金會資料，中、南部4種血型庫存量都偏低，新竹地區AB型更是急缺；台北區（包含宜蘭）目前尚可，除了AB型庫存偏低，其他3血型庫存都是正常，但未必會保持下去，庫存當然是多多益善。

聯禾有線電視去年在公司停車場首次辦捐血活動，募得186袋血；今年與羅東鎮公所等單位合作，得到礁溪寒沐等酒店贊助，以及議長張勝德、各鄉鎮市長的支持，7月27日上午9時到下午4時，在羅東鎮公所萬連號捐血車網羅熱血。

民眾捐血1袋250c.c，可以獲得喜互惠200元禮券、穀王飲料點心兌換券、杏輝琉璃萵苣油（限量前90位）、環保清潔袋，以及台灣大寬頻暖心禮盒；另外捐血者都能獲得1次抽獎機會，有機會抽到高級飯店一泊二食住宿券、單車、咖啡機等等，總共250份獎品，人人有獎。