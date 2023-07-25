捐血人人有獎！最大獎高級飯店一泊二食 27日羅東鎮公所前舉辦
暑假到了，捐血人數較平常低，各個團體推出捐血活動，宜蘭的在地企業聯禾有線電視本周四在羅東鎮公所前舉辦「網羅熱血，行動公益GO」活動，捐出1袋250c.c.就可獲得琉璃萵苣油等贈品，還能參加抽獎，獎品包含礁溪寒沐酒店一泊二食券等，人人有獎。
捐血站分析，暑假期間是民眾出遊潮，捐血意願相對降低。根據台灣血液基金會資料，中、南部4種血型庫存量都偏低，新竹地區AB型更是急缺；台北區（包含宜蘭）目前尚可，除了AB型庫存偏低，其他3血型庫存都是正常，但未必會保持下去，庫存當然是多多益善。
聯禾有線電視去年在公司停車場首次辦捐血活動，募得186袋血；今年與羅東鎮公所等單位合作，得到礁溪寒沐等酒店贊助，以及議長張勝德、各鄉鎮市長的支持，7月27日上午9時到下午4時，在羅東鎮公所萬連號捐血車網羅熱血。
民眾捐血1袋250c.c，可以獲得喜互惠200元禮券、穀王飲料點心兌換券、杏輝琉璃萵苣油（限量前90位）、環保清潔袋，以及台灣大寬頻暖心禮盒；另外捐血者都能獲得1次抽獎機會，有機會抽到高級飯店一泊二食住宿券、單車、咖啡機等等，總共250份獎品，人人有獎。
活動當天，羅東在地利普咖啡提供免費現磨咖啡，羅東聖母醫院和員山衛生所也會在場宣導病人自主權利法與器官捐贈等，準備精美禮物。聯禾有線電視表示，今年不巧遇到颱風，影響民眾出門意願，但事在人為，會盡力邀請宜蘭鄉親挽袖。
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