颱風要來了！宜蘭縣28抽水站、46抽水機嚴陣以待

杜蘇芮颱風襲來，宜蘭縣嚴陣以待，縣府加強整備28處抽水站、46組大型移動式抽水機，預先洩掉去年淹水的溪洲排水水量；颱風路徑南移後，對宜蘭威脅降低，仍會帶來豪大雨，縣長林姿妙提醒民眾隨時巡視周邊環境與排水溝，勿隨意到水域或山區逗留。

中颱「杜蘇芮」目前位於鵝鑾鼻東南方約510公里海面上，暴風半徑擴大，宜蘭縣政府水利資源處指出，根據中央氣象局研判資料，颱風明後2日影響最大，路徑南偏後對宜蘭的威脅相對降低，仍不能掉以輕心，預估會有10到11級以上強陣風，和大豪雨等級以上的降雨。

縣內今年因應汛期，設置46組大型移動式抽水機，41組預先部屬於各鄉鎮，以壯圍鄉9組為最，另外在縣政府、宜蘭市公所、蘇澳鎮公所放置共5組機動調度抽水機，每組抽水機每秒可抽出0.3公噸的水量；抽水站部分，加上今年啟用的壯圍抽水站，共28處，縣府今在各站增派輪值人力。

縣府考量去年10月員山鄉溪洲地區因強降雨淹水，與相關單位開會討論，提前洩掉溪洲排水部分水量，另外設置於浮洲橋旁的3部移動式抽水機，也會提前運轉，提高滯洪量；雨水下水道部分，縣府每2周一次督導、每季一次訪評，確保汛期正常運作。