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颱風要來了！宜蘭縣28抽水站、46抽水機嚴陣以待
杜蘇芮颱風襲來，宜蘭縣嚴陣以待，縣府加強整備28處抽水站、46組大型移動式抽水機，預先洩掉去年淹水的溪洲排水水量；颱風路徑南移後，對宜蘭威脅降低，仍會帶來豪大雨，縣長林姿妙提醒民眾隨時巡視周邊環境與排水溝，勿隨意到水域或山區逗留。
中颱「杜蘇芮」目前位於鵝鑾鼻東南方約510公里海面上，暴風半徑擴大，宜蘭縣政府水利資源處指出，根據中央氣象局研判資料，颱風明後2日影響最大，路徑南偏後對宜蘭的威脅相對降低，仍不能掉以輕心，預估會有10到11級以上強陣風，和大豪雨等級以上的降雨。
縣內今年因應汛期，設置46組大型移動式抽水機，41組預先部屬於各鄉鎮，以壯圍鄉9組為最，另外在縣政府、宜蘭市公所、蘇澳鎮公所放置共5組機動調度抽水機，每組抽水機每秒可抽出0.3公噸的水量；抽水站部分，加上今年啟用的壯圍抽水站，共28處，縣府今在各站增派輪值人力。
縣府考量去年10月員山鄉溪洲地區因強降雨淹水，與相關單位開會討論，提前洩掉溪洲排水部分水量，另外設置於浮洲橋旁的3部移動式抽水機，也會提前運轉，提高滯洪量；雨水下水道部分，縣府每2周一次督導、每季一次訪評，確保汛期正常運作。
縣長林姿妙與冬山鄉長林峻輔等人今視察冬山河畔打那岸抽水站狀況，呼籲鄉親隨時巡視自家周邊環境和排水溝渠等，勿隨意前往水域與山區。地方人士表示，過去數年宜蘭乃至全台沒受到颱風直接侵襲，雖然較無風災水災，卻也因雨量不足影響作物生長，這次颱風若能帶來適量雨水，也是好事。
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