知本溫泉河道「草高到看不見溪流」 颱風來襲居民惶惶不安

台東知本溫泉曾是八八風災重災區，溫泉飯店遭暴漲溪流沖毀，民眾抱怨木瓜溪及建和溪河道久未清淤疏濬，喬灌木雜草叢生，溪水暴漲恐危及下游部落安全，主管機關輕忽百姓生命財產安全。縣府農業處表示，颱風期間申請重機械待命中，會視情況應變及協助，後續協助爭取農委會水土保持局疏濬預算。

杜蘇芮颱風來襲，應變中心今早二級開設，昨日縣長饒慶鈴昨日視察知本溪河道整治工程，也將河川及區域排水列入重點工作。民進黨立委參選人賴坤成颱風前走訪木瓜溪千歲橋及建和部落和泉橋等地，看見河道滿滿雜草憂心不已。

賴坤成指出，河道若未疏濬，樹木太高會影響水流斷面，造成洪水溢流及淹水，3、400毫米降雨量會造成嚴重危害；建和溪鄰近射馬干部落，約2公里河道毫無疏濬，草高到連河流都看不到，相關單位嚴重失職。

建和里長林維忠說，他向相關單位陳情多年，會勘次數多到數不清，這次颱風來勢洶洶，居民惶惶不安。

記者實際走訪千歲橋、和泉橋一帶，溪流河道雜草叢生，河道多年未疏濬。鄰近溪流的住戶抱怨，前幾年溪水暴漲逼近橋面，「差一點就溢流路面」。

縣府建設處表示，建設處持續針對射馬干大排進行疏濬，上游野溪屬於水保局管轄範圍，無法介入。農業處表示，未接獲木瓜溪疏濬申請，建和溪疏濬上月剛被退回，後續全力協助爭取水土保持局預算。