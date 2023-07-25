快訊

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知本溫泉河道「草高到看不見溪流」 颱風來襲居民惶惶不安

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣木瓜溪是知本溪的上游支流，千歲橋上下游河道滿滿雜草，颱風要來，橋畔住家膽戰心驚。記者徐白櫻／攝影
台東縣木瓜溪是知本溪的上游支流，千歲橋上下游河道滿滿雜草，颱風要來，橋畔住家膽戰心驚。記者徐白櫻／攝影

台東知本溫泉曾是八八風災重災區，溫泉飯店遭暴漲溪流沖毀，民眾抱怨木瓜溪及建和溪河道久未清淤疏濬，喬灌木雜草叢生，溪水暴漲恐危及下游部落安全，主管機關輕忽百姓生命財產安全。縣府農業處表示，颱風期間申請重機械待命中，會視情況應變及協助，後續協助爭取農委會水土保持局疏濬預算。

杜蘇芮颱風來襲，應變中心今早二級開設，昨日縣長饒慶鈴昨日視察知本溪河道整治工程，也將河川及區域排水列入重點工作。民進黨立委參選人賴坤成颱風前走訪木瓜溪千歲橋及建和部落和泉橋等地，看見河道滿滿雜草憂心不已。

賴坤成指出，河道若未疏濬，樹木太高會影響水流斷面，造成洪水溢流及淹水，3、400毫米降雨量會造成嚴重危害；建和溪鄰近射馬干部落，約2公里河道毫無疏濬，草高到連河流都看不到，相關單位嚴重失職。

建和里長林維忠說，他向相關單位陳情多年，會勘次數多到數不清，這次颱風來勢洶洶，居民惶惶不安。

記者實際走訪千歲橋、和泉橋一帶，溪流河道雜草叢生，河道多年未疏濬。鄰近溪流的住戶抱怨，前幾年溪水暴漲逼近橋面，「差一點就溢流路面」。

縣府建設處表示，建設處持續針對射馬干大排進行疏濬，上游野溪屬於水保局管轄範圍，無法介入。農業處表示，未接獲木瓜溪疏濬申請，建和溪疏濬上月剛被退回，後續全力協助爭取水土保持局預算。

農業處長許家豪說，此次颱風來襲，縣府已申請重機械待命，會視情況應變及協助。

台東市射馬干部落鄰近建和溪，居民對於河道久未清淤惶惶不安。記者徐白櫻／攝影
台東市射馬干部落鄰近建和溪，居民對於河道久未清淤惶惶不安。記者徐白櫻／攝影
台東市建和溪河道鄰近射馬干部落，和泉橋兩側的林木高到看不見溪流，立委參選人賴坤成痛批相關單位失職。記者徐白櫻／攝影
台東市建和溪河道鄰近射馬干部落，和泉橋兩側的林木高到看不見溪流，立委參選人賴坤成痛批相關單位失職。記者徐白櫻／攝影

杜蘇芮颱風

延伸閱讀

漢光實兵 直擊特勤快艇穿越關渡大橋模擬追擊共軍

【即時短評】為古河道開蓋 不讓城市文化之美留有遺憾

賴坤成無法和他當朋友 劉櫂豪：沒有公理是非何來團結

賴坤成談和劉櫂豪心結 扁專訪中吐露：無法和他當朋友

相關新聞

知本溫泉河道「草高到看不見溪流」 颱風來襲居民惶惶不安

台東知本溫泉曾是八八風災重災區，溫泉飯店遭暴漲溪流沖毀，民眾抱怨木瓜溪及建和溪河道久未清淤疏濬，喬灌木雜草叢生，溪水暴漲...

颱風要來了！宜蘭縣28抽水站、46抽水機嚴陣以待

杜蘇芮颱風襲來，宜蘭縣嚴陣以待，縣府加強整備28處抽水站、46組大型移動式抽水機，預先洩掉去年淹水的溪洲排水水量；颱風路...

蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡...

吉安鄉智慧門牌換新3萬多戶 不拆舊保留歷史記憶

花蓮吉安鄉門牌17年未換發，其中還有老宅使用超過50年的藍色門牌」，今年鄉公所配合打造智慧特色門牌，全面換發3萬多戶門牌...

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽...

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦