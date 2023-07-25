店員均齡68歲 芥菜種會「夢想50+coffee」花蓮飄香

創立超過70年的基督教芥菜種會，過去在花蓮成立習藝所，培訓原住民工作技能；因應高齡化社會，結合社區、長者服務，打造「夢想50+coffee」咖啡館，店內除店長，4名員工都超過65歲，66歲的簡秀錦人生第一次受雇，從家庭踏入職場成為社區銀賓員，她笑說「有事情做了」。

芥菜種會是台灣第一個立案的社福機構，服務包括弱勢兒少、原住民、烏腳病患等，曾於2011年獲頒總統文化獎。花蓮習藝所位於新城鄉北埔村，過去是原住民族技職學校，有護理班、保母班、裁縫班等免費技職教育，如今因應高齡化社會需求，提供原住民熟齡婦女技職培力，近來更整理所內空間，打造夢想咖啡館。

58歲的店長黃梅英有胃食道逆流的老毛病，已有20多年沒嘗過咖啡香，她帶領4名年齡在66至72歲的「社區銀賓員」姐姐，2月起從選豆、烘豆、磨豆到手沖，從無到有學習咖啡沖煮技術。她得意地說，店內咖啡豆都是大家戴著老花眼鏡用心一顆顆挑出瑕疵豆，有信心味道絕對不一樣。

簡秀錦從小務農，出嫁後仍協助夫家在田間忙碌，5年前丈夫離世，她在習藝所內的C級巷弄長照站擔任志工，也被拉進加入夢想咖啡店，雖然聽力不好，但她非常認真學習，原本拿著鋤頭的手，現在可以沖煮出香醇咖啡，她說「來到這裡好像有一道光，生活變得充實。」

「這裡不只是賣咖啡的地方」芥菜種會社區發展東區副處長吳雅琴說，打造夢想咖啡館，是希望與社區有更多接觸，未來也會辦很多活動，如工作坊、課程等，讓老少都可以來，希望藉更多社群交流，發掘社區問題，討論出解方，讓社區共生。

她說，「50+夢想coffee」的目標是能夠永續，希望能夠站穩腳步，未來擴大營業讓更多人加入，尤其是喜歡跟人群接觸、樂於學習的熟齡長輩，都歡迎在此創造豐富的第三人生。