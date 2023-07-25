蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡航，今年首度提供免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，沿路品嘗小吃美食，名額有限，8月1日開放報名。

今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，從9月22日起舉行3天。縣政府與主祀宮廟南方澳南天宮聯手推出「海上乘風行腳蘭陽」三大專屬優惠，第一重優惠是開放800名遶境名額，200名縣民與600名外縣市民眾在南方澳漁港會師，搭乘專屬船班由媽祖領航，展開3天2夜全縣海陸遶境行程，其中縣民收費350元、外縣市民眾收費888元。

縣政府為方便遠道而來的外地民眾，第二重專屬優惠，加碼外縣市報名民眾中的前150名完成住宿需求登記者，獨家享有「5天4夜包套免費住宿」，從遶境前1晚到最後1晚，免費入住香客大樓，讓隨香民眾每天吃飽睡好，體力飽滿跟著媽祖海陸巡香。

縣長林姿妙表示，如果錯過限量住宿優惠的外縣市民眾也不用擔心，縣府全力協調縣內各香客大樓提供住宿優惠，只要上網完成報名，有需求者可洽縣府諮詢優惠資訊，住宿免煩惱。

第三重優惠是「集章趣」活動，凡上網完成報名參加遶境者都有1 張集章卡，只要全程參與並集滿5處印章，遶境第三天中午可憑卡兌換「媽祖紀念版衣帽組」，這是媽祖文化節舉辦4年來首度推出的獨家紀念服飾，印有Ｑ版媽祖圖案與活動意象，具紀念與收藏性，數量有限。