快訊

中颱杜蘇芮逼近增強變胖！下午2時30發布陸上警報

新北長照悲劇！淡水男猝死家中將近1周 臥床老母恐數日未進食

大陸網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有「它」

蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全程參與3天遶境活動並集滿5處印章，在遶境第三天中午可憑集章卡兌換「媽祖紀念版衣帽組」。記者戴永華／攝影
全程參與3天遶境活動並集滿5處印章，在遶境第三天中午可憑集章卡兌換「媽祖紀念版衣帽組」。記者戴永華／攝影

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡航，今年首度提供免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，沿路品嘗小吃美食，名額有限，8月1日開放報名。

今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，從9月22日起舉行3天。縣政府與主祀宮廟南方澳南天宮聯手推出「海上乘風行腳蘭陽」三大專屬優惠，第一重優惠是開放800名遶境名額，200名縣民與600名外縣市民眾在南方澳漁港會師，搭乘專屬船班由媽祖領航，展開3天2夜全縣海陸遶境行程，其中縣民收費350元、外縣市民眾收費888元。

縣政府為方便遠道而來的外地民眾，第二重專屬優惠，加碼外縣市報名民眾中的前150名完成住宿需求登記者，獨家享有「5天4夜包套免費住宿」，從遶境前1晚到最後1晚，免費入住香客大樓，讓隨香民眾每天吃飽睡好，體力飽滿跟著媽祖海陸巡香。

縣長林姿妙表示，如果錯過限量住宿優惠的外縣市民眾也不用擔心，縣府全力協調縣內各香客大樓提供住宿優惠，只要上網完成報名，有需求者可洽縣府諮詢優惠資訊，住宿免煩惱。

第三重優惠是「集章趣」活動，凡上網完成報名參加遶境者都有1 張集章卡，只要全程參與並集滿5處印章，遶境第三天中午可憑卡兌換「媽祖紀念版衣帽組」，這是媽祖文化節舉辦4年來首度推出的獨家紀念服飾，印有Ｑ版媽祖圖案與活動意象，具紀念與收藏性，數量有限。

縣政府8月1日上午9點開放專屬優惠網路報名，請有興趣民眾把握時間，額滿為止，活動詳情請上「2023蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢。

全國唯一海陸遶境的蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣政府宣布3大好康優惠，今年首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，名額有限，8月1日開放報名。本報資料照
全國唯一海陸遶境的蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣政府宣布3大好康優惠，今年首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，名額有限，8月1日開放報名。本報資料照
宜蘭縣政府宣布蘭陽媽祖文化節3大好康，首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府宣布蘭陽媽祖文化節3大好康，首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元。記者戴永華／攝影
全國唯一海陸遶境的蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣政府宣布3大好康優惠，今年首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，名額有限，8月1日開放報名。本報資料照
全國唯一海陸遶境的蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣政府宣布3大好康優惠，今年首度提供外縣市民眾免費住宿5天4夜行程，包含船票、保險與入住香客大樓只要888元，名額有限，8月1日開放報名。本報資料照

媽祖 遶境 住宿

延伸閱讀

影／郭台銘參拜大甲媽 強調民意大於黨意

左營廟會遶境放鞭炮空污髒亂遭檢舉 吃14張罰單

廟會噪音重罰！遶境鞭炮震耳欲聾煙霧漫天 收26張罰單失血4.3萬

百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

相關新聞

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽...

蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡...

吉安鄉智慧門牌換新3萬多戶 不拆舊保留歷史記憶

花蓮吉安鄉門牌17年未換發，其中還有老宅使用超過50年的藍色門牌」，今年鄉公所配合打造智慧特色門牌，全面換發3萬多戶門牌...

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間...

台東縣災變中心二級開設 今下午至27日鹿野高台熱氣球取消

杜蘇芮颱風腳步逼近，台東縣災害應變中心二級開設，考量熱氣球活動安全，台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，25日下午...

基市人行道車「逼」行人 騎樓假盆栽占位謝國樑下令查

基隆市政府大樓左側人行道空間，但每天上午上班時間成為機車道捷徑，很多民眾走著走著，卻常被後方違規行駛的機車頻按喇叭「逼逼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦