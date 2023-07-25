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吉安鄉智慧門牌換新3萬多戶 不拆舊保留歷史記憶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉家戶門牌自2006年全面更換迄今已有17年，有些門牌因牌面褪色、斑駁無法辨識，鄉公所陸續替全鄉18村換發新的智慧門牌。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉家戶門牌自2006年全面更換迄今已有17年，有些門牌因牌面褪色、斑駁無法辨識，鄉公所陸續替全鄉18村換發新的智慧門牌。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安門牌17年未換發，其中還有老宅使用超過50年的藍色門牌」，今年鄉公所配合打造智慧特色門牌，全面換發3萬多戶門牌，為見證村莊發展，鄉公所將不拆除舊門牌，與新牌面一起保存居民的記憶。

吉安鄉家戶門牌自2006年全面更換至今已有17年，有些門牌因牌面褪色、斑駁難以辨識，鄉公所自2019年起，推動特色門牌更新作業程序，包括徵選新鄉徽、因應人口增加整編村鄰增至39鄰等，設計家戶特色門牌。

鄉長游淑貞表示，將鄉徽裡的桐花、原住民圖騰、山海等象徵元素，融入特色門牌的設計，並將鄉公所官方網站「QR Code」印在門牌上，只要用手機掃描，就能提供相關資訊，包括連結公務效能、認識在地產業狀況，直通鄉長信箱、查看公務訊息與工程資訊等。

鄉公所統計，全鄉換發張貼家戶數量為3萬3352戶，其中福興村裡部分老宅保留超過50年歷史的門牌，與17年前換發的綠色門牌見證村落的發展。

鄉公所表示，現有舊門牌具歷史留存紀錄，原則不予以拆除，至於有個別化建築或獨立戶等，則會依現況張貼，將依第一選區（永安村、勝安村、太昌村、北昌村、宜昌村、南昌村）90天、第二選區（慶豐村、吉安村、福興村、南華村、干城村）60天，及第三選區（東昌村、仁和村、光華村、仁安村、仁里村、稻香村、永興村）90天，預計約240個工作日完成張貼。

鄉公所提醒，張貼前鄰長們會先告知宣傳單發放，施作人員穿著反光背心、戴著識別證逐一到民眾家門張貼門牌，若有任何問題，請隨時跟施作人員反映，或告知村長及鄉公所需求。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞說，新門牌採全國首創導入QR Code，民眾掃碼就可連上鄉公所官網，查找各項資訊都很方便。本報資料照
花蓮縣吉安鄉長游淑貞說，新門牌採全國首創導入QR Code，民眾掃碼就可連上鄉公所官網，查找各項資訊都很方便。本報資料照
花蓮吉安鄉福興村部分老宅保留超過50年歷史的「藍色門牌」，鄉長游淑貞（右一）說明新門牌的功能，並表示不會拆除舊門牌。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉福興村部分老宅保留超過50年歷史的「藍色門牌」，鄉長游淑貞（右一）說明新門牌的功能，並表示不會拆除舊門牌。圖／吉安鄉公所提供

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