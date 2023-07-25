颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間災害發生，第一時間迅速救援。

消防局表示，過去經驗將遇到風強雨急，因此，4個大隊和特搜隊包括拋繩槍、氣瓶及各小型船艇等水上救援裝備，必須完備，另針對山區部分，四輪傳動車也檢整待命出動。

台東縣杜蘇芮颱風災害應變中心今二級開設後，各級單位展開防颱工作，市公所清潔隊提供自製沙包，讓里長和有需要的市民領取；另鄉鎮公所防颱開口契約也啟動因應。

而公路總關關針對台20線南橫公路、台23線東富公路及玉長公路，將視山區雨勢情形，隨時採取預防性封路管制，臨海南迴公路及東海岸公路也針對浪擊路段實施監測，並即時公告通知。