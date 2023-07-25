快訊

中國大陸體育館崩塌壓死女排隊11人 倖存者「我最好的朋友全走了」

升5G划算嗎？小心洗掉合約…堅守4G 499無限速吃到飽祕訣來囉

杜蘇芮6小時內轉強颱 氣象粉專：有望挑戰5級超級颱風

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市公所清潔隊提供自製沙包，讓里長和有需要的市民領取防淹水。記者尤聰光／攝影
台東市公所清潔隊提供自製沙包，讓里長和有需要的市民領取防淹水。記者尤聰光／攝影

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間災害發生，第一時間迅速救援。

消防局表示，過去經驗將遇到風強雨急，因此，4個大隊和特搜隊包括拋繩槍、氣瓶及各小型船艇等水上救援裝備，必須完備，另針對山區部分，四輪傳動車也檢整待命出動。

台東縣杜蘇芮颱風災害應變中心今二級開設後，各級單位展開防颱工作，市公所清潔隊提供自製沙包，讓里長和有需要的市民領取；另鄉鎮公所防颱開口契約也啟動因應。

而公路總關關針對台20線南橫公路、台23線東富公路及玉長公路，將視山區雨勢情形，隨時採取預防性封路管制，臨海南迴公路及東海岸公路也針對浪擊路段實施監測，並即時公告通知。

林務局台東林管處針對台東境內10條步道與6條林道，於今天中午全面預警性封閉，禁止遊客及山友上山。知本國家森林遊樂區及大武山生態教育館自明起休園、休館3天。

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整。記者尤聰光／攝影
杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整。記者尤聰光／攝影

杜蘇芮颱風 台東 山友

延伸閱讀

杜蘇芮颱風來勢洶洶 竹縣府召開應變中心整備會議

影／小琉球就在杜蘇芮路徑上 罕見出現4天民宿零住房

中颱杜蘇芮來勢洶洶 金門小三通今起陸續停航

杜蘇芮颱風來勢洶洶 文旦下月將採收果農好緊張

相關新聞

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽...

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間...

台東縣災變中心二級開設 今下午至27日鹿野高台熱氣球取消

杜蘇芮颱風腳步逼近，台東縣災害應變中心二級開設，考量熱氣球活動安全，台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，25日下午...

基市人行道車「逼」行人 騎樓假盆栽占位謝國樑下令查

基隆市政府大樓左側人行道空間，但每天上午上班時間成為機車道捷徑，很多民眾走著走著，卻常被後方違規行駛的機車頻按喇叭「逼逼...

急！颱風前2萬顆瓜找無工人採收 台東瓜農開放產地現購

杜蘇芮颱風已經發布海上颱風警報，許多農民搶收作物。台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，採收期前遭逢颱風來襲，找不到工人又...

客家文學提燈者…詩人葉日松 畢生心血捐富里

詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，教職退休後，以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩集，曾獲客家貢獻獎文學傑出成就獎等獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦