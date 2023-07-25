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台東縣災變中心二級開設 今下午至27日鹿野高台熱氣球取消

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今天（25日）下午鹿野高台的熱氣球活動及26、27日全天場均取消。記者徐白櫻／攝影
今天（25日）下午鹿野高台的熱氣球活動及26、27日全天場均取消。記者徐白櫻／攝影

杜蘇芮颱風腳步逼近，台東縣災害應變中心二級開設，考量熱氣球活動安全，台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，25日下午場及26、27日全天場均取消，7月28日活動則還要視天氣狀況才決定是否如期進行。

上午9點30分，行政院召開全國災害應變中心視訊會議。台東縣長饒慶鈴指出，台東縣災害應變中心於今天上午8點二級開設，已指示有關單位注意颱風動態，台11線與台9線沿海公路，請警察單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區。

台東熱氣球系列活動從6月30日舉辦至8月28日，另加碼9場光雕音樂會。原訂7月27日在知本溫泉區光雕音樂會延期至8月24日舉行。

有關主場地鹿野高台活動，縣府表示，今天（7月25日）上午場活動結束後進行防颱措施，7月25日下午場、7月26日及7月27日全天，繫留體驗與造型球展演全數取消，已購票民眾可全額退費。7月28日的熱氣球活動將視天氣情況滾動式調整，預計前一天（7月27日）晚上8點前公告。

因應颱風取消7月25日下午場至27日全天共五個場次的繫留及展演活動，縣府也提醒民眾，如果已經進行網路預約的遊客，五場次訂單可全額退費，約需14至21個工作天，主辦單位退款後將發簡訊通知。

縣府解釋，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，目前外海受颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行亦無法立球。

今天上午9點30分，行政院召開全國災害應變中心視訊會議，縣長饒慶鈴報告台東縣的整備情況。記者徐白櫻／攝影
今天上午9點30分，行政院召開全國災害應變中心視訊會議，縣長饒慶鈴報告台東縣的整備情況。記者徐白櫻／攝影
今天（25日）下午鹿野高台的熱氣球活動及26、27日全天場均取消。圖／台東縣府提供
今天（25日）下午鹿野高台的熱氣球活動及26、27日全天場均取消。圖／台東縣府提供

熱氣球 杜蘇芮颱風 台東

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