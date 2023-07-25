基市人行道車「逼」行人 騎樓假盆栽占位謝國樑下令查

基隆市政府大樓左側人行道空間，但每天上午上班時間成為機車道捷徑，很多民眾走著走著，卻常被後方違規行駛的機車頻按喇叭「逼逼逼」示意讓開；市區還有不少騎樓被以盆栽、木棧板占據壓縮行人通行空間。民眾投訴這再種情況有如行人地獄翻版，警方表示，都將從嚴取締。

近來全面取締汽機車不禮讓行，但民眾反映，推動友善行人空間不是只有路口，基隆市政府大樓左側信二路一側的騎樓是人行空間，約1公尺半的寬度，原本機車違停嚴重，影響行人通行，上面畫設紅紅線禁止違停，保持暢通空間。

不過，機車不敢停怕被開單，卻變成為機車通往到市政府前門及文化中心前機車停車格的捷徑。

民眾投訴說，很多從中正路右轉信二路的機車，如果遇到紅燈要等一段時間才能到市府正門口，走市府左側的人行道捷徑就能避開車潮，迅速到達，但是這條捷徑是人行空間，因此民眾常常被機車按喇叭讓道。

「太離譜了，機車族反客為主，要行人讓開給機車通行」民眾批違規行為讓行人通行受威脅。

市警第二分局信六路派出所指出，機車抄捷徑走在行人通行空間屬違規行為，將會加強取締，也呼籲機車騎士不要有類似違規行為，此通行空間並非提供機車通行。

類似這樣抄捷徑機車侵犯行人通行空間的行為，對行人相當不友善，在港西街基隆火車站北站、義一路台銀前、中正路人行道都有機車把人行道當車道的行為。

交通隊說，根據道路交通管理處罰條例規定，人行道指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道。部分汽、機車駕駛人貪圖一時之方便，違規行駛人行道或騎樓，已對行人通行安全造成危險，可600元至1800元罰鍰。

市區有不少騎樓還被以綠化植栽為由放花盆，實為「路霸」不讓人停車，自己要停或者放置攤架要做生意，孝二路甚至很長的騎樓空間被用木棧板占據，除了不讓人停機車，也嚴重壓縮行人通空間。