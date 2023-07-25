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杜蘇芮颱風持續增強！今恐增為強颱 下午發陸警

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急！颱風前2萬顆瓜找無工人採收 台東瓜農開放產地現購

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
颱風要來，農民搶收哈密瓜，但一時之間賣不出去也很頭痛。圖／讀者提供
颱風要來，農民搶收哈密瓜，但一時之間賣不出去也很頭痛。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風已經發布海上颱風警報，許多農民搶收作物。台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，採收期前遭逢颱風來襲，找不到工人又擔心瓜果淋雨血本無歸，親友透過臉書發動採購，盼跟颱風搶時間，盡快在風雨來前採收及銷售。

為減少揚塵，河川局開放卑南溪河床地讓民眾申請種植爬藤類瓜果，關山鎮農民葉明峰種植7公頃哈密瓜，此季預計可採收2萬顆。親友說，葉明峰栽瓜技術好，果實大又好吃，過去曾遇過西瓜崩盤棄收，這次採收前遇上颱風來襲，工人難找，只好透過農會及親友團替他宣傳賣瓜。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，農村勞力短缺，她獲報前往農區視察，葉明峰的種植面積大，又逢颱風警報，採收來不及，農會米國學校及關山農會超市都幫忙銷售，不過產量真的太多，籲消費者加入購買行列。

葉明峰說，自家栽種哈密瓜剛進入採收期，瓜果類遇雨甜度變低，嚴重可能裂果，最近找不到工人十分焦急，眼看颱風要來，只好開放民眾赴產地採購，搶多少算多少。

葉說，他的瓜田位在關山鎮慈如精舍附近，家人這兩天全在田間搶收作物，有意採購的民眾可以直接到產地購買。

台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，剛進入產收期，十分煩惱颱風即將來臨。圖／讀者提供
台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，剛進入產收期，十分煩惱颱風即將來臨。圖／讀者提供
台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，果實十分碩大。圖／讀者提供
台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，果實十分碩大。圖／讀者提供
台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，果實十分碩大。圖／讀者提供
台東關山果農葉明峰栽種7公頃哈密瓜，果實十分碩大。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風 農會 農民

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