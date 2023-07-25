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基隆版行人地獄…人行道當捷徑 機車逼行人讓路

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市府旁人行通道，很多騎士當捷徑使用。記者游明煌／攝影
基隆市府旁人行通道，很多騎士當捷徑使用。記者游明煌／攝影

基隆市政府大樓左側為人行道空間，但一到上班時間便成為機車道捷徑，行人常被後方違規行駛機車按喇叭示意讓開；市區也有不少騎樓被以盆栽、木棧板占據，壓縮行人通行空間。民眾投訴這類情況有如行人地獄翻版，市長謝國樑指示警方加強取締「假盆栽、真占位」的取巧作法，將空間還給行人。

警方近來強力取締汽機車不禮讓行人亂象，民眾反映，推動友善行人空間不是只有在路口，騎樓也是重要一環。

有民眾投訴說，很多從中正路右轉信二路的機車，如果遇到紅燈要等一段時間才能到市府正門口，若走市府左側人行道捷徑就能避開車潮，迅速到達，那條捷徑明明是人行空間，民眾卻常被機車按喇叭要求讓道。

「太離譜了，機車族反客為主，要行人讓開給機車通行！」民眾批違規行為讓行人通行受威脅。

市警局第二分局信六路派出所回應，機車抄捷徑走在行人通行空間屬違規行為，會加強取締。

警局交通隊說明，根據道路交通管理處罰條例，人行道是指專供行人通行的騎樓、走廊，及劃設供行人行走的地面道路，與人行天橋及人行地下道。部分汽、機車駕駛人貪圖一時方便，違規行駛人行道或騎樓，對行人通行安全造成危險，可處600元至1800元罰鍰。

另，市區不少騎樓被以綠化為由放置花盆，實為「路霸」不讓人停車，通常是行為人自己要停車，或放置攤架做生意，孝二路有一段騎樓被用木棧板占據，嚴重縮縮行人通空間，用路人要求主管單位應好好整頓。

人行道 盆栽 行人地獄

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