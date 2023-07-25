聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家文學提燈者…詩人葉日松 畢生心血捐富里

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，以客家文學寫作為職志，被譽為「客家文學提燈者」，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土土地情懷。圖／富里鄉公所提供
詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，以客家文學寫作為職志，被譽為「客家文學提燈者」，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土土地情懷。圖／富里鄉公所提供

詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，教職退休後，以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩集，曾獲客家貢獻獎文學傑出成就獎等獎項，被譽為「客家文學提燈者」。高齡87歲的他，決定將畢生作品與手稿捐贈故鄉，展現對鄉土情懷。

葉日松長期推廣客家文化，透過電台、電視台與講台教導民眾和學子，著作有「葉日松自選集」、「葉日松童詩集」、「秀姑巒溪的幽情」、「童詩開獎」等50多本書籍，作品被翻譯成韓、日、英等國文字，並獲選為優良課外讀物；曾任台灣省作家協會詩歌委員會副主任委員、更代表台灣出席世界詩人大會，為國際知名文學創作家。

葉日松表示，會將其畢生心血文學作品及相關手稿等捐贈予富里鄉，是因對富里這片土地有深厚的情感，「自幼成長於斯」，最難以忘懷的回憶就是富里鄉的土地，對家鄉有著相濡以沫的情感。

葉日松許多著作詩歌散文，皆以富里鄉為題材，近30年來更創作許多客家童謠、詩詞及歌謠作品。他形容自己就像「一根火柴為點燈的人，有需要他的時候就發亮」。期望在人生有限歲月為故鄉貢獻棉薄之力，盼能在富里鄉舉辦作品展覽，讓所有喜愛文學的民眾共賞，進而打開故鄉的國際知名度。

富里鄉長江東成表示，葉日松是馳名中外的文學家，願意將他畢生重要的心血作品無條件捐贈給富里鄉公開展示及保存，令人非常感動與感謝。後續會與葉老師聯繫，將其作品公開展示，讓更多人欣賞。

詩人

延伸閱讀

客家文學寫作為職志 葉日松捐贈故鄉畢生作品手稿

客家文學提燈者 詩人葉日松捐畢生作品供故鄉典藏

「可可樹下的奇幻小店」禮盒 挺進世界客家博覽會

與客家青年座談 賴清德承諾持續推動國家級的地方創生

相關新聞

基隆版行人地獄…人行道當捷徑 機車逼行人讓路

基隆市政府大樓左側為人行道空間，但一到上班時間便成為機車道捷徑，行人常被後方違規行駛機車按喇叭示意讓開；市區也有不少騎樓...

客家文學提燈者…詩人葉日松 畢生心血捐富里

詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，教職退休後，以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩集，曾獲客家貢獻獎文學傑出成就獎等獎...

鐵花村新景點 在地職人創意快閃

台東鐵花藝術村又有新景點，縣府利用台東火車站舊站特區街角打造「閃閃PARK快閃實驗場」，在此與多名在地職人合作，銷售以台...

羅東藝穗節 26日起4天踩街大秀

宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀明起一連4天，最後一天是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街，昨活動主花車「朱雀呈祥...

傳承技藝半世紀 布農族男子傳統服飾保存者施菊花辭世

花蓮縣傳統工藝 「布農族男子傳統服飾編織」保存者施菊花Muia Sunavan於7月19日辭世，享耆壽90歲。文化部長史哲...

杜蘇芮颱風來襲 花蓮紅面鴨今起暫停展演

中度颱風杜蘇芮持續增強且來勢洶洶，雖目前路徑有偏南趨勢，但後續行進路徑仍有許多不確定性。花蓮縣政府表示，「2023花蓮紅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦