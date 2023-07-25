羅東藝穗節 26日起4天踩街大秀

宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀明起一連4天，最後一天是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街，昨活動主花車「朱雀呈祥」亮相，帶領參與隊伍繞街遊行，隊伍在行進間表演並訴說在地故事，相當吸睛。

為期半個月的羅東藝穗節活動將進入尾聲，壓軸是精彩的大小踩街與夜間遊行。明天起，每晚在興東路與中山公園附近都有不同的隊伍盛裝打扮，隨著鼓樂聲演出，今年共有40支社區、社團、學校及特色團體參與，特別的是踩街演出服裝造型都由隊員腦力激盪縫製。

主題花車部分，鎮公所邀請專業團隊及活動藝術總監沈威良指導，打造「天地四靈」分別是朱雀呈祥、青龍騰飛、福祿白虎、玄武永昌等4輛主題花車，其中更以紅朱雀做為此次的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。

至於各里長組成「森巴鼓隊」以超級瑪利歐的可愛造型出現，鎮公所員工也組鼓隊，以米老鼠大耳朵造型，把圍裙改裝穿上身，鼓聲響徹雲霄、精神奕奕；另有特色團隊「靚晴舞蹈團」及「紅鼻子馬戲團」增添亮點。

鎮長吳秋齡說，藝穗節是羅東盛事，26至28日每天晚上6點半至8點「夜間遊行踩街趣」，29日晚上6點至9點「藝穗嘉年華」。