花蓮市公所加強清溝 魏嘉彥籲做好防颱準備

颱風杜蘇芮持續增強，雖路徑偏南，但後續行進路徑仍有許多不確定性，為避免外圍環流帶來強風豪雨，釀成嚴重災情，花蓮市長魏嘉彥今天視察清溝作業，提醒民眾做好防颱準備。

因應風災可能帶來的豪大雨，花蓮市清潔隊加強排洩水孔清疏作業，由清潔隊員於重點區域操作清溝車，搭配高壓水管、高壓噴頭及高壓清洗機等機具，將水溝裡的油污、淤泥、草木枝葉、營建廢棄物、家用垃圾及塑膠袋等物品清除，防止道路側溝堵塞，雨水宣洩不及形成積淹水等災害。

魏嘉彥下午在清潔隊長吳慶展的陪同下，前往關切清溝作業，魏嘉彥表示，花蓮市清潔隊除了平日例行性的清淤作業，特地在颱風來臨前，再次安排針對低窪地區加強排水溝清疏，今天已完成重慶路與明義街口、華廈街、球崙二路等處，確保各地區排水設施機能順暢無礙。

魏嘉彥也向市民宣導，配合移除溝蓋上的花盆、塑膠布及踩踏墊等物品，以防強降雨造成水勢宣洩不及，若發現住家附近道路側溝落水口、水溝蓋有堵塞情形，協助清除或通報清潔隊處理，也籲請民眾發揮公德心，不要把垃圾、菸蒂往水溝內丟，共同維護溝渠排水暢通。

花蓮市公所提醒民眾預先做好居家防颱準備，包含準備防颱用品（如緊急避難包、3日儲糧、手電筒等）、花木事先用支架保護，並修剪居家樹木枝幹、各種懸掛物件應取下或加強固定（如廣告招牌、陽台花盆），並隨時關注颱風消息，以保障生命財產安全。