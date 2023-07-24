颱風來了！ 嘉明湖、浸水營古道明天中午起預警性封閉

因應杜蘇芮颱風來襲，台東林管處今天下午宣布，嘉明湖、都蘭山、浸水營古道等10條步道，以及霧鹿等6條林道從明天（25日）中午12點起預警性封閉，嘉明湖山屋可受理全團退費。

預警性封閉名單如下，10條步道包括嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、關山紅石步道、鯉魚山步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道。霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道及利嘉林道等6條林道。

台東林管處指出，上述步道與林道皆自7月25日中午12時起預警性封閉，開放時間視颱風情況而定，封閉期間請遊客山友勿上山，以免發生危險。此外，知本國家森林遊樂區及大武山生態教育館自7月26至28日止預警性休園，預計休館3天。

林管處表示，嘉明湖國家步道封閉期間，已經核准入住之山友，可電洽台東林管處申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費，上班時間可電洽089-324121轉分機705、713。