杜蘇芮颱風來襲 花蓮紅面鴨「收鴨禁見」今起暫停展演

中度颱風杜蘇芮持續增強且來勢洶洶，雖目前路徑有偏南趨勢，但後續行進路徑仍有許多不確定性。花蓮縣政府表示，「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動自今天下午5時起，「收鴨禁見」暫停展演，待颱風過後，將再另行公布開放時間。

「花蓮紅面鴨FUN暑假」從7月15日在花蓮壽豐鄉鯉魚潭熱鬧登場，一路熱鬧到8月13日，現場不僅有全國規模最大，搭配水舞及全彩雷射演出的「水上劇場」原住民舞蹈表演外，還有全新水柱、水霧、雷射燈光與音樂交織而成的「水舞光影秀」。

不過，依據中央氣象局預報，中度颱風杜蘇芮預計於今晚發布海上颱風警報，縣府為考量遊客安全，鯉魚潭「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，自今天下午5時起暫停所有展演活動，並提早進行相關防颱措施；活動恢復展演日期將另於紅面鴨活動官網、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網公告。

另外，為因應風災可能帶來的豪大雨，花蓮市清潔隊加強排洩水孔清疏作業，搭配高壓水管、高壓噴頭及高壓清洗機等機具，將水溝裡的油汙、淤泥等樂素清除，防止道路側溝堵塞淹水。也確認南濱北閘門出海口排水機保持暢通。