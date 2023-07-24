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今晚發海警 饒慶鈴要求台東三處地下道嚴加戒備

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左二）率團隊視察知本溪河道整理工程等河川及區域排水情形。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）率團隊視察知本溪河道整理工程等河川及區域排水情形。圖／台東縣府提供

因應杜蘇芮颱風逼近，台東縣府邀集各單位召開防汛整備會議，縣長饒慶鈴下午率團隊視察知本溪河道整理工程等河川及區域排水情形。饒慶鈴表示，台東縣多年未有颱風入侵，台東市康樂、關山鎮往親水公園及池上鄉公所旁3處地下道要嚴加戒備；今晚起風雨增強，籲民眾颱風來襲時待在家中，不要去海邊觀浪或溪邊戲水。

今天下午饒慶鈴會同台東市長陳銘風、卑南鄉長郭宗益、大武鄉長黃建賓及溫泉村長廖金增等人視察知本溪防汛整備，眾人在溫泉橋聽取簡報。隨後視察永樂排水護岸與太平溪右岸堤防改善工程防汛整備情形。

縣府建設處副處長馬志安指出，台東多年未有颱風登陸，今天上午召開整備會議，已要求各鄉鎮市公所加強縣鄉道、河川區域及市區道路排水系統，知本溪、太麻里溪、金崙溪、大武溪等河川也要預防上游崩落土砂。

縣長饒慶鈴表示，南韓日前發生地下道淹水重大傷亡意外，縣府要求公所嚴加戒備台東市康樂、關山鎮往親水公園、池上鄉公所旁3處地下道。

因應颱風來襲，台東縣府人員視察知本溪河道整理工程。圖／台東縣府提供
因應颱風來襲，台東縣府人員視察知本溪河道整理工程。圖／台東縣府提供

台東 杜蘇芮颱風 饒慶鈴

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