客家文學寫作為職志 葉日松捐贈故鄉畢生作品手稿

作家葉日松生於花蓮富里鄉，從事教職40年，退休後以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本詩集，曾獲客委會客家貢獻獎文學傑出成就獎等，日前將畢生作品與手稿捐贈故鄉。

富里鄉公所發布訊息表示，葉日松將其畢生重要心血作品，包括手稿及重要文學作品無條件捐贈給富里鄉公開展示及保存，將文化源源不斷的流傳下去，非常的感動，也為鄉親感到驕傲。

葉日松1936年生於富里鄉，自幼熱愛文學，年輕時寫散文、寫詩，花蓮師專畢業，服務教育界近40年；1993年自花崗國中退休，便以客家文學寫作為職志，平均一年出版一本客家詩集，並繼續在教育界及文藝界作播種的工作。

他的著作有詩、散文、兒童文學及客語詩等，曾獲中國語文獎章、青年獎章、全國青年文藝創作最佳新詩獎、國軍文藝金像獎短詩首獎、中興文藝獎章、台灣省第一屆特殊優良文學創作獎、世界客屬會傑出文化人士獎、行政院客委會客家貢獻獎文學傑出成就獎等。

葉日松的作品溫馨雋永、清麗流亮，廣為國家級資料庫及文學館所典藏，並選入各級學校教材使用；2010年獲花蓮縣文化薪傳獎。

葉日松表示，此次將畢生文學作品及相關手稿等捐贈予富里鄉公所，是對富里這片土地有著深厚的情感，自幼成長所在，在80餘年歲月裡，最難忘懷的回憶就是家鄉的種種，所以許多詩歌散文都是以富里為題材。

近幾年來每年出版1本客家書籍，葉日松創作不輟，期盼能鼓勵青年學子寫作提升語文能力。他形容自己就像一根火柴為點燈的人，有需要他的時候就發亮。期望能為故鄉貢獻心力，更希望能在富里鄉舉辦展覽，讓所有喜愛文學民眾共賞，進而打開富里鄉的國際知名度。