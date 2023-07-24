延續地方創生 新住民子女多元文化培育營啟動

「新住民子女多元文化在地創生培育營」今天由移民署副署長陳建成主持啟動儀式。陳建成說，盼學員將自身多元文化優勢融入學習，落實在地創生理念，強化彼此交流。

內政部移民署在位於基隆市的國立海洋科技博物館，展開為期5天4夜的培育營活動，包含陳建成、基隆市政府綜合發展處長林麗蟬、海科館館長陳素芬等人出席始業式，活動一開始由學員何佳潔演唱泰國歌曲揭開序幕。

陳建成致詞表示，今年培育營持續由新住民發展基金補助，共計遴選42名學員參訓，其中35名的父親或母親來自越南、印尼、馬來西亞等地，盼新住民子女持續發揮多元文化和創意等優勢，為地方注入新活水，打造地方創生願景，也藉由跨領域、跨文化交流，結合台灣地方特色，拓展全體學員國際宏觀視野，為未來邁向全球發展奠基。

陳建成說，這次課程特別規劃跨文化新視野、文化品牌特論、創新簡報製作和吸睛舞台魅力等課程，另安排實地參訪基隆市地方創生成功案例，例如，委託行及和平島公園等，學員們可運用自身多元文化背景，與在地民間團體進行深度地方創生腦力激盪，並於成果發表會展現所學，打造具特色跨文化「在地1日輕旅行地圖」。

陳建成表示，希望學員們把握這次機會，扎實學習不同領域專業知識，將自身多元文化優勢，融入學習成果，落實在地創生理念，強化彼此間交流，期待學員們都有豐碩學習成果，並將所學帶回學校或社區運用。

何佳潔剛來台不久，即將就讀中國醫藥大學牙醫學系，她的母親來自泰國，父親則是台灣人。何佳潔說，母親幫她上網報名參加這次培育營，希望能藉由活動認識更多台灣人，瞭解更多台灣地方特色和文化。

何佳潔表示，她曾在台北車站迷路，受到台灣人的指引，才得以順利搭到捷運前往目的地台北101，讓她感受到台灣人的友善「我很喜歡台灣」，畢業後希望能留在台灣從事牙醫工作，空閒時透過歌聲療癒大家，也盼未來能以雙母語能力，協助他人翻譯，展現新住民子女融合多元文化背景優勢。