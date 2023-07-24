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羅東藝穗節壓軸重頭戲 踩街大秀後天登場一連展開4天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「朱雀呈祥」是這次羅東藝穗節的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。記者戴永華／攝影
「朱雀呈祥」是這次羅東藝穗節的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。記者戴永華／攝影

宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀將於後天登場一連4天，最後一天是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街，今天活動主花車「朱雀呈祥」亮相，帶領參與隊伍繞街遊行，每支隊伍在行進間表演並訴說在地故事，相當吸睛。

為期半個月的羅東藝穗節活動將進入尾聲，壓軸大戲是精彩的大小踩街與夜間遊行。後天起每晚在興東路與中山公園附近都有不同的隊伍盛裝打扮，隨著鼓樂聲演出，今年共有40支社區、社團、學校及特色團體參與，特別的是踩街演出服裝造型都由隊員腦力激盪縫製，相當接地氣。

主題花車部分，鎮公所邀請專業團隊及活動藝術總監沈威良指導，打造「天地四靈」分別是朱雀呈祥、青龍騰飛、福祿白虎、玄武永昌等4輛主題花車，其中更以紅朱雀做為此次的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。

每年藝穗節活動都掀起各社區、學校及社團總動員，用心設計表演，此次藉由服裝及演出訴說在地故事，例如竹林社區是「炊粿的日子」，北成社區「客人城三山國王文化祭藝陣」，賢文社區「草埔ㄟ馬戲團」，仁德社區「南門港賽龍舟」，羅莊社區「金棗糕的故鄉」，信義社區「青江白水愛情故事」。

各里長組成「森巴鼓隊」以超級瑪利歐的可愛造型出現，鎮公所員工也利用上班之餘組成鼓隊，以米老鼠大耳朵造型，把圍裙改裝穿上身，鼓聲響徹雲霄、精神奕奕；另有特色團隊「靚晴舞蹈團」及「紅鼻子馬戲團」增添亮點。

鎮長吳秋齡表示，藝穗節是羅東年度旗艦盛事，每個參與團體都使出渾身解數，一針一線縫製表演服裝，不辭辛勞努力練習，把最好一面呈現給大家，26日至28日每天晚上6點半至8點「夜間遊行踩街趣」，29日晚上6點至9點「藝穗嘉年華」，歡迎民眾與遊客上街同遊，炒熱氣氛。

「朱雀呈祥」是這次羅東藝穗節的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。記者戴永華／攝影
「朱雀呈祥」是這次羅東藝穗節的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。記者戴永華／攝影
竹林社區婦人擅長製作粿餅，這次以古樸造型上演「炊粿的日子」。記者戴永華／攝影
竹林社區婦人擅長製作粿餅，這次以古樸造型上演「炊粿的日子」。記者戴永華／攝影
鎮公所員工也利用上班之餘組成鼓隊，以米老鼠大耳朵造型，把圍裙改裝穿上身，鼓聲響徹雲霄、精神奕奕。記者戴永華／攝影
鎮公所員工也利用上班之餘組成鼓隊，以米老鼠大耳朵造型，把圍裙改裝穿上身，鼓聲響徹雲霄、精神奕奕。記者戴永華／攝影
北成社區是宜蘭縣有名的客家庄，這次上演「客人城三山國王文化祭藝陣」遊行，呈現在地文化特色。記者戴永華／攝影
北成社區是宜蘭縣有名的客家庄，這次上演「客人城三山國王文化祭藝陣」遊行，呈現在地文化特色。記者戴永華／攝影
賢文社區以前有個大草埔，不時會上演馬戲雜耍，這次社區以「草埔ㄟ馬戲團」參與藝穗節踩街。圖／鎮公所提供
賢文社區以前有個大草埔，不時會上演馬戲雜耍，這次社區以「草埔ㄟ馬戲團」參與藝穗節踩街。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀後天登場，一連4天，最後一天29日是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀後天登場，一連4天，最後一天29日是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街。記者戴永華／攝影
羅東鎮各里長組成「森巴鼓隊」，以超級瑪利歐的可愛造型出現。記者戴永華／攝影
羅東鎮各里長組成「森巴鼓隊」，以超級瑪利歐的可愛造型出現。記者戴永華／攝影

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