羅東藝穗節壓軸重頭戲 踩街大秀後天登場一連展開4天

宜蘭羅東藝穗節進入最後重頭戲，踩街大秀將於後天登場一連4天，最後一天是集結40支隊伍「藝穗嘉年華」大踩街，今天活動主花車「朱雀呈祥」亮相，帶領參與隊伍繞街遊行，每支隊伍在行進間表演並訴說在地故事，相當吸睛。

為期半個月的羅東藝穗節活動將進入尾聲，壓軸大戲是精彩的大小踩街與夜間遊行。後天起每晚在興東路與中山公園附近都有不同的隊伍盛裝打扮，隨著鼓樂聲演出，今年共有40支社區、社團、學校及特色團體參與，特別的是踩街演出服裝造型都由隊員腦力激盪縫製，相當接地氣。

主題花車部分，鎮公所邀請專業團隊及活動藝術總監沈威良指導，打造「天地四靈」分別是朱雀呈祥、青龍騰飛、福祿白虎、玄武永昌等4輛主題花車，其中更以紅朱雀做為此次的主花車，象徵展翼翱翔、夢想高飛。

每年藝穗節活動都掀起各社區、學校及社團總動員，用心設計表演，此次藉由服裝及演出訴說在地故事，例如竹林社區是「炊粿的日子」，北成社區「客人城三山國王文化祭藝陣」，賢文社區「草埔ㄟ馬戲團」，仁德社區「南門港賽龍舟」，羅莊社區「金棗糕的故鄉」，信義社區「青江白水愛情故事」。

各里長組成「森巴鼓隊」以超級瑪利歐的可愛造型出現，鎮公所員工也利用上班之餘組成鼓隊，以米老鼠大耳朵造型，把圍裙改裝穿上身，鼓聲響徹雲霄、精神奕奕；另有特色團隊「靚晴舞蹈團」及「紅鼻子馬戲團」增添亮點。