聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／5年來頭一遭 台東富岡漁民吊掛膠筏上岸躲颱風
杜蘇芮颱風逼近台灣，最快今晚發布海上颱風警報。台東縣各漁港進入備戰狀態，今早富岡漁港仍運輸40名旅客前往綠島、蘭嶼，港內漁民忙著將大船綑綁牢固、小膠筏吊掛上岸避風雨。漁民說，5年沒有吊船上岸，這次很緊張，不敢輕忽颱風威力。
今早9點船班正常出航，預計要把滯留綠島、蘭嶼遊客運回本島。中午過後，台東開往綠島及蘭嶼往台東船班取消，屏東後壁湖往返蘭嶼也取消。東部航運中心表示，7月25日至7月27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航。
今天若前往離島，最快4天後才有船班返回。富岡旅運中心說，今早有40人搭船前往綠島，多半為當地居民，僅少數遊客按照全訂計畫出遊。
漁港內，漁民忙著將船與船綑綁牢固，除繫緊繩索外，也放置廢棄輪胎在船身，預防船隻因風浪大碰撞損傷。另方面，小型膠筏則要吊掛上岸，暫放漁港空地等待颱風過境。
「颱風要來，很緊張！」陳姓漁民說，很多年沒有颱風直撲台灣，近5年第一次需要將膠筏吊掛上來避風浪，新買膠筏100多萬，承擔不起碰撞受損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言