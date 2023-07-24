影／5年來頭一遭 台東富岡漁民吊掛膠筏上岸躲颱風

杜蘇芮颱風逼近台灣，最快今晚發布海上颱風警報。台東縣各漁港進入備戰狀態，今早富岡漁港仍運輸40名旅客前往綠島、蘭嶼，港內漁民忙著將大船綑綁牢固、小膠筏吊掛上岸避風雨。漁民說，5年沒有吊船上岸，這次很緊張，不敢輕忽颱風威力。

今早9點船班正常出航，預計要把滯留綠島、蘭嶼遊客運回本島。中午過後，台東開往綠島及蘭嶼往台東船班取消，屏東後壁湖往返蘭嶼也取消。東部航運中心表示，7月25日至7月27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航。

今天若前往離島，最快4天後才有船班返回。富岡旅運中心說，今早有40人搭船前往綠島，多半為當地居民，僅少數遊客按照全訂計畫出遊。

漁港內，漁民忙著將船與船綑綁牢固，除繫緊繩索外，也放置廢棄輪胎在船身，預防船隻因風浪大碰撞損傷。另方面，小型膠筏則要吊掛上岸，暫放漁港空地等待颱風過境。