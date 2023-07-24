基隆搶郵輪旅客 學者：推北北基桃遊

2019年疫情前基隆港創下郵輪停泊最高紀錄，一年遊客破90萬人次，經歷3年疫情考驗，郵輪產業受衝擊，行政院副院長鄭文燦昨視察基隆港郵輪作業，預告今年基隆港郵輪旅客人次可望達疫情前的3成，明年到8成，行政院百分百支持基隆建設，要讓基隆成為有魅力的港灣城市。高雄也全力搶攻郵輪商機，基隆如何保持競爭力，學者建議，區域合作是重要一步。

鄭文燦昨由交通部長王國材、內政部長林右昌陪同，一行人在基隆港西岸旅客中心，聽取台灣港務公司董事長李賢義簡報碼頭建設及拓展郵輪業務成果。歌詩達莎倫娜號、地中海榮耀號昨靠泊基隆港東、西岸客運碼頭，入出港旅客超過1萬5000人次，創下疫後復航以來單日旅客量最高峰。

基隆港是亞洲第2大郵輪客源市場，僅次於中國大陸，2019年創下全年595艘次、94.6萬人次紀錄。李賢義表示，基隆港今年郵輪旅客預計達27萬人次以上，大約為疫情前高峰的30%，未來2年透過國際郵輪招商以及港埠費率優惠，2025年可望回復到疫情前旅客量水準，挑戰全年全國105萬人次目標。

鄭文燦表示，台灣港務公司疫後推動郵輪產業，交通部也持續優化基隆港郵輪碼頭、增設智慧化設備，讓旅客有更友善、舒適便利環境。中央訂出今年來台觀光客600萬人次目標，5月24日達200萬人次，7月21日達300萬人次，情勢樂觀。

鄭也說，郵輪靠泊需要補給船上生活必需品、生鮮食品，還有船舶維修、加油加水等，可帶動郵輪產業鏈發展，商機可期。

教育部高教深耕郵輪人才培育計畫主持人、高雄餐旅大學助理教授吳繼文說，基隆發展郵輪有長遠歷史，國際知名度高，具備一定競爭力，腹地淺是劣勢。反觀高雄港吃水夠深，能吸引大型郵輪停靠，加上高雄港旅運中心等硬體資源夠，具急起直追優勢。

吳繼文說，大型郵輪人數約2500人，一靠岸動輒超過60輛遊覽車要移動，需要和新北市、台北市、桃園市甚至宜蘭縣合作，車程1、2個小時內景點、路線都可以納入。吳觀察，郵輪旅客愈來愈年輕化，適合自由行，建議不妨發展北北基桃遊程，整合交通及郵輪旅客需要的電信網路流量套票方案，跨縣市資源串連、行銷才能共好。

基隆市政府將推出雙層觀光巴士，規畫以車上旅遊體驗服務為主的付費遊程，串連基隆市區及山海美景，讓旅客可在觀光巴士上，享受美食邊聽音樂，聆聽基隆故事。