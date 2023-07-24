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花蓮東昌活動中心 廣場將整修

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有3公分高低落差。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有3公分高低落差。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉東昌活動中心是居民重要休閒場所，也是投票開票所，但活動中心廣場已36年沒有整修，地面破損、高低落差大，讓老人家坐輪椅容易發生危險。鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費，除鋪平地面，也將增設無障礙設施及整修排水管道等，預計年底完工。

吉安鄉東昌村人口有6千多人，活動中心位於密集住宅區，下午常有學生相約打球，傍晚有看護推輪椅讓長輩出門曬太陽，是鄉親高頻率使用空間。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，因既有球場地面出現裂痕，甚至破損高低差有3公分，常導致經常性積水外，坐輪椅的長者也很不方便，增加危險性；另外，現有花台也有多處破損，圍牆更因大樹根莖導致擠壓出現裂縫等。

吳印浴表示，目前已爭取到經費，廣場將全面刨鋪加強穩固，也會調整洩水管道，避免下雨後再積水。花台也會將現有大理石花台及圍牆打除，改以抿石子面層，達到美觀安全，也將增設仿木座椅，提供長者與鄉民休憩。

吉安鄉長游淑貞表示，東昌活動中心戶外廣場及安全環境整修，廣集鄉親建議與使用需求做設計規畫，以多功能安全便利使用為原則，盼工程完竣後，場地管理養護交由東昌社區發展協會協助管養。

吉安 輪椅 投票

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