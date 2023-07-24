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羅東博愛、聖母醫院周邊…宜蘭科技執法 增1路段

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
羅東鎮兩間大醫院及菜市場周邊違停嚴重，最近兩天才剛裝設科技執法儀器，就引起熱烈討論。記者戴永華／攝影
羅東鎮兩間大醫院及菜市場周邊違停嚴重，最近兩天才剛裝設科技執法儀器，就引起熱烈討論。記者戴永華／攝影

宜蘭警方去年8月起在全縣重要路段裝設10處科技執法，由於羅東博愛及聖母兩大醫院、與開元市場間路段的交通混亂，違規停車嚴重，就診長者過馬路險象環生，警方決定裝設第11處科技執法，取締違規停車及不禮讓行人，相關機組預計9月驗收，最快年底前上路，這段時間會加強宣導。

宜蘭羅東鎮兩大醫院羅東博愛及聖母醫院附近，因有菜市場，違停嚴重，被形容是交通毒瘤，警方決定採科技執法，這兩天剛安裝機器，民眾湧入社群熱議，有網友力挺，也有民眾建議，拆除分隔島並拓寬人行道比科技執法重要。

羅東在地人表示，這地方常有老人家進出醫院看病或買菜，屢見汽機車不禮讓行人，險象環生，是應該裝設科技執法；此外，違規停車縮減行人空間，早該整頓。

據警方統計，宜蘭去年8月中開啟科技執法，初期每月共執法取締9475件，到今年4月已降到6403件、下降32%，事故件數也較去年同期下降38%，顯見成效。

但也有網友表示，停車位不足是事實，應該把分隔島全拆掉，不要擋到視線，再把靠近博愛醫院門診的人行道拓寬，開元市場人行道也要拓寬，維護行人安全。

警方表示，所有機組預計9月驗收，最快年底前啟用，這段時間會加強宣導。

科技執法 人行道 羅東

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