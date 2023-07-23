花蓮東昌活動中心36年未整修 鄉公所爭取經費維護

花蓮縣吉安鄉東昌活動中心是居民重要休閒場所，也是投票開票所，但活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有高低落差，有些老人家坐輪椅容易發生危險。鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費，除了鋪平地面，也將增設無障礙設施及整修排水管道等，預計今年底完工。

吉安鄉東昌村人口有6千多人，活動中心更位於密集住宅區，下午有學生相約打球，傍晚有看護推著輪椅，讓長輩出門曬曬太陽，是鄉親休閒運動高頻率使用空間。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，現場待整修部分包括既有球場地面出現裂痕，且地面破損高低差約3公分，除了導致經常性積水外，對於坐輪椅的長者也不方便，增加危險性。

廣場將全面刨鋪加強穩固，在籃球場域加設壓克力漆面塗層，讓運動休閒更加安全，同時也調整洩水管道，整修排水系統以避免下雨後再積水。

另外，現有花台多處破損，圍牆更因大樹根莖導致擠壓出現裂縫，改善工程將現有的大理石花台及圍牆打除，改以抿石子面層，達到美觀安全的效果。花台打除重新鋪設石子牆面後，將增設仿木座椅，提供長者與鄉民休憩，未來室內、室外皆提供無障礙空間。