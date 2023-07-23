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花蓮東昌活動中心36年未整修 鄉公所爭取經費維護

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有3公分高低落差。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有3公分高低落差。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉東昌活動中心是居民重要休閒場所，也是投票開票所，但活動中心廣場已有36年沒有整修，地面出現破損有高低落差，有些老人家坐輪椅容易發生危險。鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費，除了鋪平地面，也將增設無障礙設施及整修排水管道等，預計今年底完工。

吉安鄉東昌村人口有6千多人，活動中心更位於密集住宅區，下午有學生相約打球，傍晚有看護推著輪椅，讓長輩出門曬曬太陽，是鄉親休閒運動高頻率使用空間。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，現場待整修部分包括既有球場地面出現裂痕，且地面破損高低差約3公分，除了導致經常性積水外，對於坐輪椅的長者也不方便，增加危險性。

廣場將全面刨鋪加強穩固，在籃球場域加設壓克力漆面塗層，讓運動休閒更加安全，同時也調整洩水管道，整修排水系統以避免下雨後再積水。

另外，現有花台多處破損，圍牆更因大樹根莖導致擠壓出現裂縫，改善工程將現有的大理石花台及圍牆打除，改以抿石子面層，達到美觀安全的效果。花台打除重新鋪設石子牆面後，將增設仿木座椅，提供長者與鄉民休憩，未來室內、室外皆提供無障礙空間。

吉安鄉長游淑貞表示，東昌活動中心戶外廣場及安全環境整修，廣集鄉親建議與使用需求做設計規畫，以多功能安全便利使用為原則，打造民眾宜居與運動樂活的友善生活圈。盼所有工程完竣後，場地管理養護交由東昌社區發展協會協助管養。

花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場年久失修，鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費整修維護。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉東昌活動中心廣場年久失修，鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費整修維護。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心是居民重要休閒場所，但活動廣場已有36年沒有整修，鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費維護，鄉長游淑貞（左一）等人會勘。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心是居民重要休閒場所，但活動廣場已有36年沒有整修，鄉公所向縣府爭取163萬元工程經費維護，鄉長游淑貞（左一）等人會勘。圖／吉安鄉公所提供

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