宜蘭最三寶路段安裝科技執法掀熱議 在地人曝該裝原因

宜蘭羅東鎮兩大醫院附近因為有菜市場，雜亂違停嚴重，被形容是交通毒瘤，警方決定科技執法，這兩天才剛安裝機器，就有民眾貼臉書引爆熱議，網友力挺支持說「終於」、「保障老人家過馬路安全」，也有人建議應該拆除分隔島並拓寬人行道，比科技執法還重要。

宜蘭警方從去年8月起在重要路段裝設10處科技執法，最近準備在羅東鎮裝設全縣第11處，第11處科技執法比起前幾處都引起民眾關切，主要原因是地點位於羅東博愛及聖母兩大醫院與開元市場中間，每天進出人車多，一旦設了科技執法，民眾擔心動不動就挨罰。

不過也有不少網友支持，「太棒了！這裡應該是網羅全宜蘭『三寶最集中』的地方，停路中間、各種逆向、臨停…」，「這裡只要取締3天，就可以回收設置成本」。

羅東在地人表示，這地方常有老人家進出醫院看病或買菜，汽機車駕駛為了搶快搶道，屢見不禮讓行人，險象環生，是真正應該裝設科技執法；此外，違規停車縮減行人通行空間造成交通亂象，早該整頓，設科技執法是最好效的方法。

根據警方統計，宜蘭去年8月中開啟科技執法，起初每月共執法取締9475件，到今年4月已降到6403件、下降32%，事故件數也較去年同期下降38%，顯見成效。

但網友表示，科技執法治標不治本，停車位不足是事實，應該把分隔島全拆掉，不要擋到視線，再把靠近博愛醫院門診的人行道拓寬，開元市場人行道也要拓寬，才能讓行人尤其是老人家或孕婦過馬路不會那麼危險。