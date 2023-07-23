快訊

影／她體溫高達42.7度熱衰竭 醫護舀水搶救畫面曝光

經歷3年疫情！大陸重啟新加坡、汶萊15天免簽入境

颱風逼近基宜嚴陣以待 宜蘭溪洲排水提前預抽

中央社／ 基隆23日電

颱風杜蘇芮逼近台灣，基隆市和宜蘭縣嚴陣以待，宜蘭縣溪洲地區去年強降雨造成淹水，縣府與相關單位開會後，決定先洩掉溪洲排水部分水量，並以抽水機提前預抽，提高滯洪量。

基隆市政府今天表示，工務處已通知災害開口契約廠商待命，另工務處也將配合於2級開設期間，同時開設工務處災害應變中心，值班人員24小時待命，如有狀況可依據通報1小時內抵達現場勘查。

基隆市府指出，已通知基隆河沿岸16座抽水站及市區4座抽水站進行防災預警，並在陸上颱風警報發布後，增派人員進駐抽水站留守待命，監視水位並確實操作抽水機，遇緊急事項立即通報。

基隆市府表示，市府共有6台大型移動式抽水機，2台安排預置於安樂區武嶺橋頭及中正區東4碼頭，其他抽水機則於碇內防汛倉庫待命，此外，基隆河沿岸6處貨櫃場和168座水門，已通知相關人員進行防災整備和巡檢，避免風災造成貨櫃倒塌阻礙水流。

基隆市府指出，各班清潔人員對於危險樹木、垃圾、大型廢棄物、傢俱堆積地區會反映給市府各單位，或由環保局加強清整、載運，對於可能帶來的豪大雨，環保局正加強水溝巡視及疏濬，避免雨水渲洩不及淹水，造成民眾生命、財產損失。

宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區去年10月因強降雨淹大水，對此，縣府表示，縣府水利處、經濟部水利署第1河川局和農田水利署宜蘭管理處，經開會研商後達成共識，在颱風來襲前，會先洩掉溪洲排水部分水量以增加儲水空間，另有3台大型移動式抽水機已常設在浮洲橋旁，也會提前預抽，提高滯洪量，希望將颱風帶來的災害降到最低。

此外，宜蘭縣府表示，山坡地部分，水利資源處將啟動自主防災社區作業，相關機具現正陸續整備，管轄河川部分，46台大型移動式抽水機將布置在得子口溪、美福排水和冬山河易淹水地區，至於雨水下水道，也會與鄉鎮公所事前做好清淤工作。

宜蘭縣府指出，環保局將於颱風來襲前進行災害整備，工作內容包括市區排水溝清疏、相關清運、消毒機具和車輛盤點整備，以利風災後環境清理和消毒等作業順利展開。

基隆 宜蘭 颱風

延伸閱讀

杜蘇芮颱風恐直衝台灣 新北預估累積雨量很大加強整備

颱風杜蘇芮攪局！綠島蘭嶼明午起減船班 台東棒球賽也延期

颱風杜蘇芮進逼 九河局啟動防汛避水災

甫收成杜蘇芮颱風恐襲台 台南大內酪梨農憂釀災

相關新聞

影／超嗨！萬頭攢動仰望空中馬戲炫技 遊客擠爆礁溪商圈

宜蘭礁溪鄉盛夏旗艦活動「夏戀礁溪、礁心一夏」昨晚登場，今年擴大活動精彩內容，不但吸引民眾湧入，周六假日也有很多外縣市遊客...

台東騎士撞電線桿喪命引國賠爭議 有無「白線」差很多

台東縣中華四路日前發生自撞電線桿車禍，機車騎士送醫不治，外界質疑車道不該存在電線桿，主管機關失職，恐負國賠責任。縣警局交...

台東人也可享TPASS 通勤月票最快十月上路299搭到飽

北中南三大生活區TPASS已於7月1日上路，不少台東縣民引領期待，希望也能跟其他人一樣享有低價的通勤月票。台東縣府交觀處...

林沛祥、王醒之齊轟 蔡適應批誤導

民進黨立委蔡適應前天到水公司談及，去年基隆缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」，遭居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、...

壯圍地景藝術季…迎風逐浪 勾勒捕鰻人織夢

2023壯圍生活節上月開幕，今天舉辦地景藝術季開幕活動。今年壯圍藝術生活節主題「眺島織夢」，延續去年眺望龜山島「眺島」，...

蘇花安最後一哩路 待2部落同意

交通部斥資700億元推動蘇花公路安全提升計畫，規畫3路段，花蓮秀林鄉得吉利部落昨投票同意後，南、北兩段定案，最後一哩路是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦