颱風逼近基宜嚴陣以待 宜蘭溪洲排水提前預抽

颱風杜蘇芮逼近台灣，基隆市和宜蘭縣嚴陣以待，宜蘭縣溪洲地區去年強降雨造成淹水，縣府與相關單位開會後，決定先洩掉溪洲排水部分水量，並以抽水機提前預抽，提高滯洪量。

基隆市政府今天表示，工務處已通知災害開口契約廠商待命，另工務處也將配合於2級開設期間，同時開設工務處災害應變中心，值班人員24小時待命，如有狀況可依據通報1小時內抵達現場勘查。

基隆市府指出，已通知基隆河沿岸16座抽水站及市區4座抽水站進行防災預警，並在陸上颱風警報發布後，增派人員進駐抽水站留守待命，監視水位並確實操作抽水機，遇緊急事項立即通報。

基隆市府表示，市府共有6台大型移動式抽水機，2台安排預置於安樂區武嶺橋頭及中正區東4碼頭，其他抽水機則於碇內防汛倉庫待命，此外，基隆河沿岸6處貨櫃場和168座水門，已通知相關人員進行防災整備和巡檢，避免風災造成貨櫃倒塌阻礙水流。

基隆市府指出，各班清潔人員對於危險樹木、垃圾、大型廢棄物、傢俱堆積地區會反映給市府各單位，或由環保局加強清整、載運，對於可能帶來的豪大雨，環保局正加強水溝巡視及疏濬，避免雨水渲洩不及淹水，造成民眾生命、財產損失。

宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區去年10月因強降雨淹大水，對此，縣府表示，縣府水利處、經濟部水利署第1河川局和農田水利署宜蘭管理處，經開會研商後達成共識，在颱風來襲前，會先洩掉溪洲排水部分水量以增加儲水空間，另有3台大型移動式抽水機已常設在浮洲橋旁，也會提前預抽，提高滯洪量，希望將颱風帶來的災害降到最低。

此外，宜蘭縣府表示，山坡地部分，水利資源處將啟動自主防災社區作業，相關機具現正陸續整備，管轄河川部分，46台大型移動式抽水機將布置在得子口溪、美福排水和冬山河易淹水地區，至於雨水下水道，也會與鄉鎮公所事前做好清淤工作。

宜蘭縣府指出，環保局將於颱風來襲前進行災害整備，工作內容包括市區排水溝清疏、相關清運、消毒機具和車輛盤點整備，以利風災後環境清理和消毒等作業順利展開。